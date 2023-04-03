Сбер провёл на Алтае фестиваль "Манжерок Фест"

Для гостей выступали алтайские артисты, "Сопрано Турецкого" и Пелагея

03 апреля 2023, 14:15, ИА Амител

Фестиваль "Манжерок Фест" / Фото: пресс-служба "Манжерока"

Сбер провёл масштабный фестиваль "Манжерок Фест" в честь окончания зимнего горнолыжного сезона на всесезонном курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Гостями красочного мероприятия стали более 10 тысяч человек со всей страны.

Как прошёл фестиваль?

Участники фестиваля посмотрели красочный концерт с участием Пелагеи, "Сопрано Турецкого" и алтайских артистов, услышали алтайские легенды и народные сказания и попробовали свои силы в национальных видах спорта: тебек, камчы, армакчы. Для юных гостей "Манжерок фест" организовал встречу с любимыми героями мультфильмов. Кульминацией фестиваля стало театрализованное гимнастическое шоу "Четыре сезона в месте силы".

А ещё гости увидели, каким современным благодаря Сберу стал обновлённый "Манжерок".

















Фестиваль "Манжерок Фест" / Фото: пресс-служба "Манжерока"

Что за курорт "Манжерок"?

Курорт Сбера "Манжерок", ставший в первый апрельский день настоящей фестивальной площадкой, расположен у подножия горы Малая Синюха и тёплого Манжерокского озера. Живописное место находится в 380 м над уровнем моря, на 470-м км Чуйского тракта и в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. С 2018 года благодаря инвестициям Сбера курорт начал обновляться и уже является одним из крупнейших всесезонных мест отдыха России.

Сегодня на "Манжероке" действуют три канатные дороги гондольного и кресельного типов. К услугам посетителей – 22 км горнолыжных трасс с дополнительным искусственным оснежением.

Зимой "Манжерок" привлекает сноубордистов и лыжников, а летом становится центром притяжения для любителей пеших горных походов и велосипедистов-экстремалов. Именно здесь построен самый большой в России байк-парк общей протяжённостью более 13 км (включая самую сложную, "чёрную" трассу).

Горнолыжная трасса на "Манжероке" / Фото: пресс-служба "Манжерока"

На "Манжероке" уже работает гостиница на 82 номера и ресторан, где можно попробовать национальные алтайские блюда. А в ближайшее время откроется новый пятизвёздочный отель на 304 номера. Его площадь – 51 тыс. кв. м, по форме он напоминает полумесяц. Гости отеля смогут посетить один из самых больших в России спа-комплексов площадью 4,8 тыс. кв. м: в нём будет пять бассейнов, 10 термальных зон, бани, сауны, кабинеты для массажа. В гостинице будет предусмотрен прокат горнолыжного оборудования и инфраструктура для делового туризма.

До конца 2023 года на территории курорта также появится 12 премиальных вилл, построенных из массива кедра, а также панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 м. На следующем этапе запланировано создание новых канатных дорог и горнолыжных трасс. В итоге общая протяжённость горнолыжных трасс достигнет 67 км, что сделает "Манжерок" одним из крупнейших горнолыжных курортов страны.