Сбер проводит в школах и вузах Сибири серию образовательных мероприятий

Эксперты банка рассказывают о современных технологиях и дают советы, как противостоять мошенникам

04 октября 2024, 16:30, ИА Амител erid: LjN8Jyg3A

Гаджеты / Фото: photogenica.ru

Более 1 млн учащихся прошли первое в новом сезоне Всероссийской образовательной акции "Урок цифры" занятие. Урок был по теме "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг". В число регионов-лидеров по числу прохождений вошла Новосибирская область.

Ребятам рассказывают о внутреннем устройстве нейросетей и правилах написания промптов – текстовых запросов для генеративных моделей. Закрепить полученные знания можно с помощью игрового тренажера. Материалы урока представлены для трех возрастных категорий – учеников с 1-го по 4-й, с 5-го по 9-й и с 10-го по 11-й классы, – чтобы каждый мог изучить основы промпт-инжиниринга в интересном и понятном для себя формате.

Стратегический партнер урока и разработчик содержания – Благотворительный фонд "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера, команд GigaChat ("ГагаЧат") и Kandinsky ("Кандинский").

Кроме того, в сибирских вузах идут уроки бизнеса – серия образовательных мероприятий, организованных Сбером. На уроках специалисты банка и компаний-партнеров рассказывают студентам о современных возможностях для бизнеса. В частности, об акселераторе "Первое дело", где может зарегистрироваться и попробовать себя в проекте любой желающий. Также эксперты банка говорят о мошеннических схемах и способах им противостоять. А еще – о современных технологиях, карьере и т.д.

"Преподавательская деятельность в виде обучения в "Школе 21" или СберУниверситете, наставничества, коучинга и менторства, иных видах и формах обучения – это важнейшая часть корпоративной культуры Сбера. Наши сотрудники учатся на протяжении всей своей жизни, приобретая новые знания, умения и навыки, а нередко и новую профессию, не меняя при этом работодателя. Мы в Сбере хорошо понимаем важность профессии учителя. И поздравляем всех педагогов нашей страны с профессиональным праздником!" – прокомментировала HR-директор Сибирского банка Сбера Елена Руднева.

ПАО Сбербанк

Реклама