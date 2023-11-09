Сбер, спасибо. Какие скидки и бонусы дает Сбербанк в честь своего дня рождения

К своему 182-летию банк проводит для клиентов акцию Зелёный день

09 ноября 2023, 17:20, ИА Амител erid: LjN8KZbGu

Зеленый день в Сбере / Фото: пресс-служба банка

В 2023 году Сбербанку исполняется уже 182 года. Тогда, много лет назад, в первых офисах людей обслуживали на печатных машинках и кассовых аппаратах, а средства держали на сберегательных книжках. Теперь в офисе Сбера вы можете открыть счет или снять деньги даже без карты и паспорта, тут же забрать доставку в постамате или купить умную колонку SberBoom*. А в период с 9 по 12 ноября 2023 года еще и получить много бонусов не только за покупки товаров партнеров, но и приобретение банковских услуг у самого Сбера.

Зеленые дни

Для отдельных категорий клиентов празднично-бонусные дни стартовали даже раньше: те, у кого есть подписка СберПрайм или СберПрайм+ (а таких только в Сибири уже больше 530 тысяч человек), участвуют в акции уже с 6 ноября и получают больше кешбэка и скидок. Всего же клиентам банка доступны:

2000 бонусов СберСпасибо при оформлении кредитной СберКарты;

страховые продукты со скидкой до 55%;

бонусы при открытии и пополнении детской СберКарты;

специальные цены на драгоценные металлы;

продукты от группы компаний Сбер со скидками.

Приобрести товары и услуги от СберМаркета, Мегамаркета, Самоката, СБЕР ЕАПТЕКИ и многих других можно с большими скидками и более высоким кешбеком. Например, до 60% бонусов СберСпасибо при оплате со SberPay* на Мегамаркете (80% при наличии подписки СберПрайм или СберПрайм+), до 100% за заказы из магазинов в СберМаркете, 50% при покупке умной ТВ-приставки SberBox* в Мегамаркете.

Все предложения доступны в СберБанк Онлайн, на сайте sber.ru и на сайтах и в мобильных приложениях партнеров.

По словам председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрия Солнцева, это выгодные возможности для решения финансовых вопросов и ежедневных задач в различных сферах жизни, а также экономия времени и денег.

"Мы ожидаем, что в этом году более 7 млн человек совершат покупки используя специальные предложения банка и партнеров", – отметил топ-менеджер.

И все остальные дни

Сбер активно развивает не только онлайн-форматы работы с клиентами, но и офисное обслуживание. Отличный тому пример – отделение банка на проспекте Ленина, 96е, в Барнауле. В новом современном формате его открыли два года назад. Тут нет стойки с перегородками между сотрудниками и клиентами, теперь решение всех вопросов – от оплаты коммунальных услуг и получения пенсии до оформления кредита или ипотеки – происходит за столиками в уютных креслах.

Выполнить операции с картой можно в обновленных банкоматах, и, кстати, даже без карты. Снятие или внесение наличных доступно через приложение банка в смартфоне или даже через биометрические данные, если вы уже передавали их банку. По биометрии можно снять деньги не только с банковской карты, но и со счета в зоне транзакции.

Но не только банковские услуги предлагают в этом отделении. Здесь можно посмотреть, попробовать в действии и купить девайсы от Сбера. Например, умные колонки SberBoom или умную ТВ-приставку SberBox. Здесь же можно забрать или отправить посылку через постамат СберЛогистики или купить безрецептурные препараты в СБЕР ЕАПТЕКЕ.

Но вернемся к биометрии. Сервис "Оплата улыбкой" работает уже не только в отделениях, но и у партнеров банка – в торговых точках, например, в "Аниксе", "Вкусной жизни" и других. В Алтайском крае и Республике Алтай на кассах стоит уже более двух тысяч единиц такого оборудования.

Это безопасная и тщательно проверенная система – камера считывает реального человека, использовать для оплаты фото и видео не получится. А еще это очень удобно, потому что можно совершить покупку даже не имея при себе карты или телефона.

Также банк сохраняет свое присутствие и в селах региона, в том числе и малых. И там, где нет стационарных офисов, раз в одну-две недели по четкому графику выезжает мобильный офис. Таким способом сегодня обслуживаются около 170 малых сел. В мобильном офисе через сотрудника или банкомат можно внести или снять наличные, произвести любые платежи, переводы или открыть вклад.

И напоминаем, что открыть вклад можно очень выгодно во время акции Зеленый день. Так что успевайте ловить повышенные бонусы и пользоваться скидками.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте акции.

ПАО Сбербанк

* SberBoom ("СберБум"); SberPay ("СберПэй"); SberBox ("СберБокс")

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