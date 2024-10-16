Сбер учит пенсионеров Сибири, как не попасться на уловки мошенников

Банк проводит серию образовательных мероприятий в городах макрорегиона

16 октября 2024, 18:15, ИА Амител erid: LjN8KHq7J

Пенсионер / Фото: pexels.com

Десять городов Сибири стали участниками образовательного проекта Сбера "Серебряный клуб". Это серия мероприятий для старшего возраста, где рассказывают, в том числе и как противостоять мошенникам.

В прошлом месяце проект провели для жителей Барнаула, Бийска, Рубцовска, а также Новосибирска и Бердска, Новокузнецка, Томска, Омска, красноярского города Ачинска и тувинского Кызыла.

Больше всего пенсионеров интересует вопрос про мошенников. Злоумышленники все чаще используются социальные темы, чтобы выманить у людей старшего возраста деньги. Только в Сбере с начала 2024 года пресекли попытки обмана около полутора тысяч человек.

Кстати, банковские темы тоже интересуют участников "Серебряного клуба". Например, какие есть программы лояльности и какая наиболее выгодная. Многие уже присоединились к программе лояльности СберСпасибо.

Есть в программе и блок по теме здоровья и оздоровления.

"Мы уверены, что занятия в рамках "Серебряного клуба" помогут сибирякам пенсионного и предпенсионного возраста не поддаваться на уловки мошенников, лучше разбираться в финансовых вопросах, использовании современных сервисов", - прокомментировала директор направления продаж и обслуживания в сети отделений Сибирского банка Сбера Елена Башмакова.Сбер приглашает барнаульских пенсионеров на встречу "Серебряного клуба" в четверг, 17 октября. Там поговорят на тему "Скажи мошенникам "НЕТ"!". В этот же день в Рубцовске проведут мероприятие по теме кредитных карт и кредитов. А бийчан на кредитную тему ждут во вторник, 22 октября. Узнать расписание встреч, темы и зарегистрироваться можно на сайте "Активный возраст".

Ранее в Сбере предоставили аналитику по возрасту оформления статуса самозанятый. Так вот пенсионеров и тех, кто скоро собирается выйти на пенсию, по данным банка, на таком налоговом режиме около 9%.

ПАО Сбербанк

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