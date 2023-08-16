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Сбер установил в сибирских городах скамейки и урны из переработанного пластика

Экообъекты теперь есть в Красноярске, Новосибирске, Омске и других городах

16 августа 2023, 17:50, ИА Амител

Раздельный сбор мусора / Фото: Freepik
Раздельный сбор мусора / Фото: Freepik

Сбер установил в сибирских городах 40 скамеек и 19 урн из переработанного пластика. 

Сотрудники сибирских отделений банка в рамках проекта "Крышкам крышка 2.0" собрали свыше 1,4 тонны пластиковых крышек, которые были переданы для переработки. Проект проводится уже второй раз – в 2022-м году в сибирских регионах была установлена 41 скамейка, а также девять урн.

Первую партию получил Красноярск – десять скамеек было установлено на Центральной левобережной набережной города. В Новосибирске новые скамейки и урны украсили парк Сосновый бор, в Омске – сквер Дружбы народов, в Томске – стадион "Буревестник", а в городе Топки Кемеровской области – культурно-досуговый центр "Цементник". Еще несколько экообъектов были установлены в офисах банка и административных зданиях Кемеровской области и Республики Тыва.

До конца лета аналогичные акции пройдут на Алтае и в Республике Хакасия – всего же в Сибири будет установлено более 70 новых скамеек и урн.

"ESG*-повестка занимает весомое место в направлениях деятельности Сбера. Проект "Крышкам крышка 2.0", направленный на сортировку отходов и переработку пластика, и нашедший мощный отклик среди наших сотрудников, стал одним из важнейших экоинициатив. В этом году нам удалось собрать больше пластиковых отходов, чем в прошлом, благодаря чему мы устанавливаем большее количество скамеек и урн", – прокомментировала заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Черникова.Она добавила, что это трудоемкая работа, ведь на изготовление каждой скамейки требуется более сорока пяти килограммов пластика.

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