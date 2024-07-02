Сбер второй раз меньше чем за месяц поднял ставки по ипотеке
По подписанным договорам проценты менять не будут
02 июля 2024, 14:31, ИА Амител
С 2 июля Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Однако это не затронет программы с государственной поддержкой.
Теперь минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования будут начинаться от 19,5%. Для ипотеки на загородную недвижимость и землю они вырастут до 19,8%. По программе "Военная ипотека" ставки поднимутся до 18,9%, а по программе "Коммерческая ипотека" – до 21%. Для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую ставки составят от 20%.
Важно отметить, что по ранее подписанным кредитным договорам ставку менять не будут.
В Сбере объяснили, что изменения связаны с ростом доходности облигаций федерального займа на фоне высокой ключевой ставки Банка России.
15:19:24 02-07-2024
ой ее
16:18:37 02-07-2024
таксистов отжал, теперь граждан отожмет)
16:48:43 02-07-2024
Гость (16:18:37 02-07-2024) таксистов отжал, теперь граждан отожмет)... говорю же, скоро весь бизнес подожмут под себя трансконтинентальные корпорации!..
Греф давно себя уже ассоциирует с такой компанией. и не важно что ему досталась сеть Сбер Касс СССР...
у вас ни чего нет и вы счастливы...!
16:41:54 02-07-2024
вот прям пятой точкой чую что близок разрыв барашка...
16:44:17 02-07-2024
когда у них уже хари трескаться начнут...!?
17:17:21 02-07-2024
Ставки по ипотеке растут, потому что ажиотаж на квартиры бешенный! Хоть 50% ставку сделают, а хапать квартиры еще больше будут
18:45:40 02-07-2024
Ну теперь можно и 5 , и 6 детей рожать.
Это ж у нас вроде бы в приоритете
12:07:48 03-07-2024
Умные люди, понимают, ничто не вечно под луной. Вот и запасаются на светлое будущее себе и детям.