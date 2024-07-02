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Сбер второй раз меньше чем за месяц поднял ставки по ипотеке

По подписанным договорам проценты менять не будут

02 июля 2024, 14:31, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com
Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com

С 2 июля Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Однако это не затронет программы с государственной поддержкой.

Теперь минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования будут начинаться от 19,5%. Для ипотеки на загородную недвижимость и землю они вырастут до 19,8%. По программе "Военная ипотека" ставки поднимутся до 18,9%, а по программе "Коммерческая ипотека" – до 21%. Для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую ставки составят от 20%.

Важно отметить, что по ранее подписанным кредитным договорам ставку менять не будут.

В Сбере объяснили, что изменения связаны с ростом доходности облигаций федерального займа на фоне высокой ключевой ставки Банка России.

ипотека

Комментарии 8

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Дэн

15:19:24 02-07-2024

ой ее

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Гость

16:18:37 02-07-2024

таксистов отжал, теперь граждан отожмет)

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Гость

16:48:43 02-07-2024

Гость (16:18:37 02-07-2024) таксистов отжал, теперь граждан отожмет)... говорю же, скоро весь бизнес подожмут под себя трансконтинентальные корпорации!..
Греф давно себя уже ассоциирует с такой компанией. и не важно что ему досталась сеть Сбер Касс СССР...
у вас ни чего нет и вы счастливы...!

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Мусик

16:41:54 02-07-2024

вот прям пятой точкой чую что близок разрыв барашка...

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Гость

16:44:17 02-07-2024

когда у них уже хари трескаться начнут...!?

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Гость

17:17:21 02-07-2024

Ставки по ипотеке растут, потому что ажиотаж на квартиры бешенный! Хоть 50% ставку сделают, а хапать квартиры еще больше будут

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Гость

18:45:40 02-07-2024

Ну теперь можно и 5 , и 6 детей рожать.
Это ж у нас вроде бы в приоритете

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Гость

12:07:48 03-07-2024

Умные люди, понимают, ничто не вечно под луной. Вот и запасаются на светлое будущее себе и детям.

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