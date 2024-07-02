Сбер второй раз меньше чем за месяц поднял ставки по ипотеке

По подписанным договорам проценты менять не будут

02 июля 2024, 14:31, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com

С 2 июля Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Однако это не затронет программы с государственной поддержкой.

Теперь минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования будут начинаться от 19,5%. Для ипотеки на загородную недвижимость и землю они вырастут до 19,8%. По программе "Военная ипотека" ставки поднимутся до 18,9%, а по программе "Коммерческая ипотека" – до 21%. Для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую ставки составят от 20%.

Важно отметить, что по ранее подписанным кредитным договорам ставку менять не будут.

В Сбере объяснили, что изменения связаны с ростом доходности облигаций федерального займа на фоне высокой ключевой ставки Банка России.