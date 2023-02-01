Сбер выдал более 313 миллионов рублей на образование сибиряков в 2022 году

Всего за четыре года действия госпрограммы банк профинансировал учёбу клиентов более чем на миллиард рублей

01 февраля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

В Сибири у клиентов Сбера одним из самых востребованных продуктов остаётся кредит с господдержкой для получения среднего или высшего образования. Его портфель финансирования по итогам прошлого года превысил 313 млн рублей.

Чаще всего в ушедшем году льготным кредитованием пользовались клиенты из Красноярского края при поступлении в Сибирский Федеральный Университет – 9% от общей суммы портфеля. Помимо СФУ, в пятёрку наиболее популярных вузов входят РАНХиГС, Новосибирский государственный технологический университет, АлтГУ и Московский финансово-промышленный университет "Синергия".

Самым востребованным направлением стала юриспруденция – на обучение по этому направлению приходится седьмая часть всех образовательных сделок.

"Поддержка образования – одна из важнейших сфер деятельности Сбера. Мы активно сотрудничаем с ссузами и вузами, заключаем соглашения для развития перспективных направлений. Одним из недавних стал, например, меморандум о создании Центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий на базе НГУ. Также Сбер старается делать образовательные кредиты все более доступными и удобными для наших клиентов. К примеру, теперь для заключения такой сделки сибирякам не обязательно идти в офис, достаточно обратиться к менеджеру в учебном заведении", – сказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Воспользоваться образовательным кредитом с господдержкой, без комиссий и дополнительных расходов могут люди в возрасте от 14 до 75 лет.