Сбер выяснил, в каком возрасте сибиряки чаще всего становятся самозанятыми

Большинство предпринимателей региона – молодежь

16 октября 2024, 15:40, ИА Амител erid: LjN8K4iVS

Молодая девушка-предприниматель / Фото: freepik.com

Каждый третий самозанятый в Сибири находится в возрастной категории от 35 до 45 лет, еще четверть – от 25 до 35 лет, сообщили в Сбербанке. Такие данные получены на основе анализа пользователей сервиса "Свое дело". Благодаря сервису можно быстро оформить статус самозанятого через приложение "Сбербанк Онлайн".

Самозанятость становится популярной среди тех, кто хочет попробовать себя в роли предпринимателя без значительного риска. Это своего рода "тест-драйв" бизнеса и хорошая возможность для допзаработка.

Преимущества сервиса:

простая и понятная онлайн-регистрация без необходимости посещения налоговой или банка;

отсутствие налоговых деклараций и бухгалтерских отчетов;

невысокие налоговые ставки (4-6%);

отсутствие обязательных взносов и платежей в фонды для физлиц на НПД;

возможность работы в одной из 150 различных отраслей.

Такой налоговый режим популярен у молодежи: около 15% сибирских самозанятых – люди от 18 до 25 лет. Среди граждан постарше (45 лет) доля примерно такая же, предпенсионеров и пенсионеров (55+) – около 9%. Меньше всего – несовершеннолетних, их 0,6%. Однако некоторые школьники все же зарегистрировались самозанятыми.

В разных регионах ситуация отличается. Например, в Томской области много самозанятых до 25 лет, а в Республике Тыва – наоборот, большинство из них в возрасте 25-35 лет. Много самозанятых в Новосибирской и Омской областях, Красноярском Алтайском краях, а также в Кузбассе.

"Свое дело" – удобный и бесплатный сервис от Сбера, который позволяет не только зарегистрироваться официальным самозанятым, но и помогает вести статистику доходов и расходов, создавать и отправлять клиентам онлайн-чеки, создавать счета на оплату, платить налоги, получать справки – все под рукой в привычном приложении "Сбербанк Онлайн", – рассказывает председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Сервис можно подключить в приложении "Сбербанк Онлайн" или в отделениях банка. Узнать подробнее – по ссылке.

Напомним, недавно прошел VI Международный образовательный форум "Алтай – Азия 2024", где эксперты Сбера и "Школы 21" выступили с докладами о ключевых тенденциях в современном образовании. На мероприятии представили новые возможности и программы обучения для менеджеров и клиентов, а также провели воркшоп "Искусственный интеллект – трансформация профессии", где участники познакомились с актуальными трендами. Сбер подчеркнул важность развития талантов сотрудников через наставничество и акселераторы, доступные для начинающих специалистов, учащихся и опытных профессионалов.

ПАО "Сбербанк"

Реклама