В приложении Сбера произошел сбой: пропали деньги и карты
Пользователи пожаловались, что не могут совершать переводы и расплачиваться картами Сбера
16 февраля 2025, 11:33, ИА Амител
В работе Сбера произошел сбой. В приложении пользователям не отображается ни одна из карт – лишь бонусы "СберСпасибо".
При попытке перевода средств приложение "думает", что у пользователя нет ни одного счета и предлагает войти по номеру карты или подключить СМС-банк.
"Карты пропали. У меня оплата кредита. Что делать, будут ли пени?" – недоумевает корреспондент amic.ru.
Более того, пользователи жалуются, что во многих магазинах и аптеках оплата не проходит ни через приложения, ни по карте Сбера.
Новости о сбое в работе приложения банка появились уже во многих интернет-сообществах и изданиях, однако официальных комментариев Сбер пока не давал.
Обновлено в 11:41
Клиенты вновь увидели свои банковские счета – сбой в работе Сбера был устранен.
11:39:43 16-02-2025
Дождались... Криська Орбакайте правильно сказала - жить невозможно то дефолт то еще какая хрень... И уехала восвояси.
13:38:37 16-02-2025
Коль (11:39:43 16-02-2025) Дождались... Криська Орбакайте правильно сказала - жить нево... Завидую вам, у вас настолько насыщенная жизнь - вы все делаете по заветам академика Орбакайте…
18:15:25 17-02-2025
Коль (11:39:43 16-02-2025) Дождались... Криська Орбакайте правильно сказала - жить нево... Она права. Нет стабильности
11:45:22 16-02-2025
Потерпите скоро Трамп прилетит.
10:01:35 18-02-2025
Гость (11:45:22 16-02-2025) Потерпите скоро Трамп прилетит.... В голубом вертолёте
11:45:56 16-02-2025
поэтому очередь в кассу Марии-Ра никогда не уменьшается, несмотря на все попытки загнать людей на кассы самообслуживания
13:39:44 16-02-2025
Гость (11:45:56 16-02-2025) поэтому очередь в кассу Марии-Ра никогда не уменьшается, нес... Вовсе нет. Просто многие люди - бараны тупорогие. Сбой на час, а тупость - это навсегда.
19:53:26 16-02-2025
Гость (13:39:44 16-02-2025) Вовсе нет. Просто многие люди - бараны тупорогие. Сбой на ча... сам ритейл по тупорылости тоже недалеко ушел. почему, например, у них всегда только один эквайер. почему не иметь двух-нескольких и переключаться на запасных при необходимости
09:55:15 17-02-2025
БухГалстук (19:53:26 16-02-2025) сам ритейл по тупорылости тоже недалеко ушел. почему, наприм... тупой ритейл деньги считать умеет - дорого.
20:23:40 16-02-2025
Гость (13:39:44 16-02-2025) Вовсе нет. Просто многие люди - бараны тупорогие. Сбой на ча... +миллион!
20:25:15 16-02-2025
Гость (11:45:56 16-02-2025) поэтому очередь в кассу Марии-Ра никогда не уменьшается, нес... ну нравится некоторым кучковаться и тереться друг о друга. что поделать... стадный инстинкт)
20:52:21 16-02-2025
Гость (11:45:56 16-02-2025) поэтому очередь в кассу Марии-Ра никогда не уменьшается, нес... И там очередь стоит, не сомневайтесь.
11:54:53 16-02-2025
Пока не будем увольнять грефа, уложились меньше часа. А вообще заслужил уже на пенсию пора!
12:51:12 16-02-2025
Гость (11:54:53 16-02-2025) Пока не будем увольнять грефа, уложились меньше часа. А вооб... Погодите. Он ещё не всех местных с Манжерока разогнал.
13:40:54 16-02-2025
Гость (12:51:12 16-02-2025) Погодите. Он ещё не всех местных с Манжерока разогнал.... У Сбера последние три года рекордные показатели по доходности.
12:01:11 17-02-2025
Гость (12:51:12 16-02-2025) Погодите. Он ещё не всех местных с Манжерока разогнал.... Не только Манжерока ,он и всех близлежащих сел разгонит ,это будет большой СберМанжерок.
14:52:33 16-02-2025
Сбер, а банка в названии нет. Строят аэропорты, курорты, искусственный интеллект. Банком не занимаются.
15:17:11 16-02-2025
может на следующий срок Трампа выбрать в России
16:25:38 16-02-2025
виктор (15:17:11 16-02-2025) может на следующий срок Трампа выбрать в России... Зачем выбирать? Пусть приезжает по обмену. Было бы интересно узнать, как много зависит от президента и как много от народа страны)))
17:05:02 16-02-2025
То понос, то золотуха 🤷
18:22:45 16-02-2025
Всегда надо иметь наличку, для подобных случаев.
20:00:48 16-02-2025
Лучше бы не деньги и карты пропали, а кредиты. И не появлялись через час.
20:26:18 16-02-2025
Russkiy (20:00:48 16-02-2025) Лучше бы не деньги и карты пропали, а кредиты. И не появляли... а вы затейник)
22:05:47 16-02-2025
И поделом коли ума нет. Услугами сбера пользуются только очень недалёкие не пуганные идиоты.
09:57:34 17-02-2025
Boyarin (22:05:47 16-02-2025) И поделом коли ума нет. Услугами сбера пользуются только оче... пришел ты такой в пятерочку, набрал продуктов, пришел на кассу, а там терминал от сбера стоит. И как пуганный идиот с картой не сбера оставляешь корзину и идешь в другой магазин ))
01:39:18 18-02-2025
Гость (09:57:34 17-02-2025) пришел ты такой в пятерочку, набрал продуктов, пришел на кас... и там тоже Сбербанк... ;))))))
22:33:49 16-02-2025
Отправила на карту сбербанка 100рублей они пропали в неизвестном направлении а потом также фигня но когда все заработало смс от банка так и не пришло сто рублей в неизвестном направлении мало всё таки но всё же
01:36:37 17-02-2025
Греф - лучший друг Чубайса.
23:54:17 17-02-2025
Гость (18:15:25 17-02-2025) Она права. Нет стабильности... Стабильность только на том свете
14:19:03 18-02-2025
Наличка всегда под рукой. А кто вы с картами если всё накроется медным тазом. Армия бомжей))
14:48:20 18-02-2025
Кэш (14:19:03 18-02-2025) Наличка всегда под рукой. А кто вы с картами если всё накрое... А кто вы с наличкой, при условии, что не работает онлайн-касса, вам не могут пробить товар и выдать чек?
23:07:42 18-02-2025
Гость (14:48:20 18-02-2025) А кто вы с наличкой, при условии, что не работает онлайн-кас... Некоторые безграмотные личности не знают принцип работы онлайн-касс, что она может автономно работать 30 суток без подключения к Интернет. Так что за наличку преспокойно можно расплатиться ВЕЗДЕ.
16:55:19 18-02-2025
Блин так и не работает приложение СберОнлайн, хоть бы кредиты исчезли
08:33:15 19-02-2025
Друзья, что мы тут меряемся письками. Любой банк-это рассадник ростовщичества. Сбер, По-моему-на первом месте. По мнению христианства- ростовщичество- это грех. Гареть им всем в аду...