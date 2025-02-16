НОВОСТИПроисшествия

В приложении Сбера произошел сбой: пропали деньги и карты

Пользователи пожаловались, что не могут совершать переводы и расплачиваться картами Сбера

16 февраля 2025, 11:33, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru
Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

В работе Сбера произошел сбой. В приложении пользователям не отображается ни одна из карт – лишь бонусы "СберСпасибо".

При попытке перевода средств приложение "думает", что у пользователя нет ни одного счета и предлагает войти по номеру карты или подключить СМС-банк.

"Карты пропали. У меня оплата кредита. Что делать, будут ли пени?" – недоумевает корреспондент amic.ru.

Более того, пользователи жалуются, что во многих магазинах и аптеках оплата не проходит ни через приложения, ни по карте Сбера.

Новости о сбое в работе приложения банка появились уже во многих интернет-сообществах и изданиях, однако официальных комментариев Сбер пока не давал.

Обновлено в 11:41

Клиенты вновь увидели свои банковские счета – сбой в работе Сбера был устранен.

Происшествия Россия деньги интернет

Комментарии 34

Avatar Picture
Коль

11:39:43 16-02-2025

Дождались... Криська Орбакайте правильно сказала - жить невозможно то дефолт то еще какая хрень... И уехала восвояси.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:37 16-02-2025

Коль (11:39:43 16-02-2025) Дождались... Криська Орбакайте правильно сказала - жить нево... Завидую вам, у вас настолько насыщенная жизнь - вы все делаете по заветам академика Орбакайте…

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:15:25 17-02-2025

Коль (11:39:43 16-02-2025) Дождались... Криська Орбакайте правильно сказала - жить нево... Она права. Нет стабильности

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:22 16-02-2025

Потерпите скоро Трамп прилетит.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:35 18-02-2025

Гость (11:45:22 16-02-2025) Потерпите скоро Трамп прилетит.... В голубом вертолёте

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:56 16-02-2025

поэтому очередь в кассу Марии-Ра никогда не уменьшается, несмотря на все попытки загнать людей на кассы самообслуживания

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:44 16-02-2025

Гость (11:45:56 16-02-2025) поэтому очередь в кассу Марии-Ра никогда не уменьшается, нес... Вовсе нет. Просто многие люди - бараны тупорогие. Сбой на час, а тупость - это навсегда.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
БухГалстук

19:53:26 16-02-2025

Гость (13:39:44 16-02-2025) Вовсе нет. Просто многие люди - бараны тупорогие. Сбой на ча... сам ритейл по тупорылости тоже недалеко ушел. почему, например, у них всегда только один эквайер. почему не иметь двух-нескольких и переключаться на запасных при необходимости

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:15 17-02-2025

БухГалстук (19:53:26 16-02-2025) сам ритейл по тупорылости тоже недалеко ушел. почему, наприм... тупой ритейл деньги считать умеет - дорого.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:23:40 16-02-2025

Гость (13:39:44 16-02-2025) Вовсе нет. Просто многие люди - бараны тупорогие. Сбой на ча... +миллион!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:25:15 16-02-2025

Гость (11:45:56 16-02-2025) поэтому очередь в кассу Марии-Ра никогда не уменьшается, нес... ну нравится некоторым кучковаться и тереться друг о друга. что поделать... стадный инстинкт)

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:21 16-02-2025

Гость (11:45:56 16-02-2025) поэтому очередь в кассу Марии-Ра никогда не уменьшается, нес... И там очередь стоит, не сомневайтесь.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:53 16-02-2025

Пока не будем увольнять грефа, уложились меньше часа. А вообще заслужил уже на пенсию пора!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:12 16-02-2025

Гость (11:54:53 16-02-2025) Пока не будем увольнять грефа, уложились меньше часа. А вооб... Погодите. Он ещё не всех местных с Манжерока разогнал.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:54 16-02-2025

Гость (12:51:12 16-02-2025) Погодите. Он ещё не всех местных с Манжерока разогнал.... У Сбера последние три года рекордные показатели по доходности.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:11 17-02-2025

Гость (12:51:12 16-02-2025) Погодите. Он ещё не всех местных с Манжерока разогнал.... Не только Манжерока ,он и всех близлежащих сел разгонит ,это будет большой СберМанжерок.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:33 16-02-2025

Сбер, а банка в названии нет. Строят аэропорты, курорты, искусственный интеллект. Банком не занимаются.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
виктор

15:17:11 16-02-2025

может на следующий срок Трампа выбрать в России

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:38 16-02-2025

виктор (15:17:11 16-02-2025) может на следующий срок Трампа выбрать в России... Зачем выбирать? Пусть приезжает по обмену. Было бы интересно узнать, как много зависит от президента и как много от народа страны)))

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
МСЛьвович

17:05:02 16-02-2025

То понос, то золотуха 🤷

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель

18:22:45 16-02-2025

Всегда надо иметь наличку, для подобных случаев.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Russkiy

20:00:48 16-02-2025

Лучше бы не деньги и карты пропали, а кредиты. И не появлялись через час.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:26:18 16-02-2025

Russkiy (20:00:48 16-02-2025) Лучше бы не деньги и карты пропали, а кредиты. И не появляли... а вы затейник)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Boyarin

22:05:47 16-02-2025

И поделом коли ума нет. Услугами сбера пользуются только очень недалёкие не пуганные идиоты.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:34 17-02-2025

Boyarin (22:05:47 16-02-2025) И поделом коли ума нет. Услугами сбера пользуются только оче... пришел ты такой в пятерочку, набрал продуктов, пришел на кассу, а там терминал от сбера стоит. И как пуганный идиот с картой не сбера оставляешь корзину и идешь в другой магазин ))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:39:18 18-02-2025

Гость (09:57:34 17-02-2025) пришел ты такой в пятерочку, набрал продуктов, пришел на кас... и там тоже Сбербанк... ;))))))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алина

22:33:49 16-02-2025

Отправила на карту сбербанка 100рублей они пропали в неизвестном направлении а потом также фигня но когда все заработало смс от банка так и не пришло сто рублей в неизвестном направлении мало всё таки но всё же

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
074

01:36:37 17-02-2025

Греф - лучший друг Чубайса.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:54:17 17-02-2025

Гость (18:15:25 17-02-2025) Она права. Нет стабильности... Стабильность только на том свете

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кэш

14:19:03 18-02-2025

Наличка всегда под рукой. А кто вы с картами если всё накроется медным тазом. Армия бомжей))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:20 18-02-2025

Кэш (14:19:03 18-02-2025) Наличка всегда под рукой. А кто вы с картами если всё накрое... А кто вы с наличкой, при условии, что не работает онлайн-касса, вам не могут пробить товар и выдать чек?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:07:42 18-02-2025

Гость (14:48:20 18-02-2025) А кто вы с наличкой, при условии, что не работает онлайн-кас... Некоторые безграмотные личности не знают принцип работы онлайн-касс, что она может автономно работать 30 суток без подключения к Интернет. Так что за наличку преспокойно можно расплатиться ВЕЗДЕ.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

16:55:19 18-02-2025

Блин так и не работает приложение СберОнлайн, хоть бы кредиты исчезли

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

08:33:15 19-02-2025

Друзья, что мы тут меряемся письками. Любой банк-это рассадник ростовщичества. Сбер, По-моему-на первом месте. По мнению христианства- ростовщичество- это грех. Гареть им всем в аду...

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров