В приложении Сбера произошел сбой: пропали деньги и карты

Пользователи пожаловались, что не могут совершать переводы и расплачиваться картами Сбера

16 февраля 2025, 11:33, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

В работе Сбера произошел сбой. В приложении пользователям не отображается ни одна из карт – лишь бонусы "СберСпасибо".

При попытке перевода средств приложение "думает", что у пользователя нет ни одного счета и предлагает войти по номеру карты или подключить СМС-банк.

"Карты пропали. У меня оплата кредита. Что делать, будут ли пени?" – недоумевает корреспондент amic.ru.

Более того, пользователи жалуются, что во многих магазинах и аптеках оплата не проходит ни через приложения, ни по карте Сбера.

Новости о сбое в работе приложения банка появились уже во многих интернет-сообществах и изданиях, однако официальных комментариев Сбер пока не давал.

Обновлено в 11:41

Клиенты вновь увидели свои банковские счета – сбой в работе Сбера был устранен.