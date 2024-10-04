Сбер запустил в городах Сибири "Серебряный клуб" для досуга и просвещения

Проект поможет создать образовательную и досуговую среду для людей старшего поколения

04 октября 2024, 11:10, ИА Амител erid: LjN8KJU6L

Группа людей на мероприятии / Фото: freepik.com

Сбер открывает новую возможность для старшего поколения – теперь в банке можно не только совершать финансовые операции, но и находить единомышленников. Банк представил пилотный проект "Серебряный клуб", предназначенный для граждан России старше 55 лет.

Проект стартовал в 26 городах страны, включая многие сибирские – Ачинск, Барнаул, Бердск, Бийск, Кызыл, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Рубцовск и Томск.

Исследование Сбера показало, что люди старшего возраста ценят живое общение и стремятся к саморазвитию. В связи с этим Сбер запустил проект "Серебряный клуб". На специально организованных встречах сотрудники банка поделятся полезными советами о том, как обезопасить свои финансы, приумножить накопления, эффективно управлять бюджетом и совершать выгодные покупки.

"Люди старшего возраста всегда нуждаются в особом внимании. Уверен, что наши мероприятия в рамках "Серебряного клуба" Сбера принесут практическую пользу – помогут сибирякам пенсионного и предпенсионного возраста успешно обходить ловушки мошенников, лучше разбираться в финансовых вопросах. А еще – найти хобби по душе, поддерживать здоровый образ жизни, планировать досуг в компании единомышленников и обрести новых друзей", – сказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Ознакомиться с полным списком городов, где проходит проект, и узнать о запланированных мероприятиях и зарегистрироваться можно на сайте "Активный возраст" по ссылке .

ПАО Сбербанк

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