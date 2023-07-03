Сбер запустил в Сибири сервис безопасной купли-продажи авто

Сервис позволяет проводить сделки в офисе банка с гарантией юридической чистоты

03 июля 2023, 17:39, ИА Амител LjN8KDjeg

Покупка авто / Фото: prostooleh / Freepik

"Сделка Авто" – так называется новый сервис, который предлагает своим клиентам Сбер. Сервис позволяет в комфортной среде, с гарантией юридической чистоты и прозрачности расчетов проводить сделки по купле-продаже автомобилей в офисах банка.

Услуга доступна в пилотном режиме в 240 офисах Сбера в Сибири. Ее можно получить в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Горно-Алтайске, Абакане и Кызыле.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно взять талон "Сделка Авто" в разделе "Сервисы для жизни": сотрудник банка предоставит для оформления типовой договор купли-продажи и проведет расчеты по сделке любым удобным способом.

"Сбер продолжает расширять в своих офисах спектр сервисов для жизни – это продукты и услуги, которые позволяют решить клиентам не только финансовые вопросы. Среди них – помощь в установке приложения Сбера, доставка товаров, копирование и печать документов и другие услуги. Сегодня мы предлагаем сибирякам еще одну полезную услугу, которая поможет безопасно и прозрачно совершить сделку купли-продажи автомобиля", – прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Он добавил, что сегодня на популярных автомобильных ресурсах в Сибири более 140 тысяч активных объявлений о продаже автомобилей. В Сбере ожидают, что сервис будет востребован среди сибиряков

ПАО Сбербанк

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