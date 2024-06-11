Сбер запустил выдачу банковских карт с дизайном нейросетей

Оформить такую карту можно в павильоне Сбера на ВДНХ

11 июня 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KTr3d

Дизайн банковских карт Сбера / Фото: пресс-служба Сибирского Сбера

Посетители выставки "Россия" на ВДНХ в павильоне Сбера могут оформить моментальную дебетовую СберКарту с необычным сибирским дизайном, созданным нейросетью Kandinsky ("Кандинский") специально ко Всемирному дню мороженого.

Создавая дизайн карт, нейросеть Сбера Kandinsky "вдохновлялась" любимым лакомством детей и взрослых – мороженым, а также красотами Сибири. Одним из главных героев новых карт стал медведь – известный сладкоежка и символ огромного сибирского региона.

Оформить карту можно в локации "Современный офис" в павильоне Сбера. А 13 июня 2024 года, кроме карты, гости ВДНХ смогут выиграть мороженое. В этот день на площадке лектория будет проходить квиз, посвященный интересным фактам о Сибири. Каждый победитель получит эскимо или пломбир от сибирского производителя "Купинское мороженое". Этот региональный бренд уже более 20 лет специализируется на производстве мороженого из отборных и натуральных продуктов.

Дизайн банковских карт Сбера / Фото: пресс-служба Сибирского Сбера

А еще посетители павильона Сбера смогут приобрести эксклюзивные открытки с изображением достопримечательностей Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай, Хакасия и Тыва. Для детей здесь будут книжки-раскраски, иллюстрирующие города Сибири. Все это создано с использованием цифровых технологий Сбера – нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat ("ГигаЧат") специально для выставки "Россия".

"Лимитированная коллекция серии карт с эксклюзивным сибирским дизайном создана технологиями искусственного интеллекта специально для гостей павильона Сбера на выставке "Россия". Мы приглашаем сибиряков, москвичей и гостей столицы посетить наш павильон, чтобы отлично провести время, узнать интересную и познавательную информацию о Сибири", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Добавим, что в павильоне Сбера гости также могут посетить выставку технологий и инноваций банка, стать участниками в насыщенной образовательной программе от Российского общества "Знание" и Сбера. Есть экскурсии, детская зона с аниматорами и мастер-классами, тематические дни.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме "Россия" находится в павильоне № 2 ("Робостанция") ВДНХ возле фонтана "Дружба народов". Вход для всех бесплатный.

ПАО Сбербанк

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