Сбербанк открыл в Майме современный офис с детской зоной и пунктом выдачи заказов

Теперь клиентам доступны нефинансовые сервисы и помощь в решении многих вопросов

27 февраля 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGC6hGc

Обновленный офис Сбера в Майме / Фото: ПАО "Сбербанк"

Сбербанк открыл обновленный офис в селе Майма Республики Алтай, сохранив его прежнее расположение на улице Ленина. Пространство стало более удобным для посетителей. Здесь появилась детская игровая зона. Расширили и спектр услуг: помимо традиционных финансовых продуктов теперь доступны нефинансовые сервисы и предложения компаний-партнеров Сбера.

В зоне SberDevices* представлены устройства умного дома Sber, например, музыкальные колонки SberBoom Mini* и умные ТВ-приставки SberBox*. Для удобства клиентов в офисе оборудовали пункт выдачи заказов, где можно забрать покупки из "Мегамаркета", отправить или получить посылку "СберЛогистикой".

Обновленный офис Сбера в Майме / Фото: ПАО "Сбербанк"

В офисе также можно установить или обновить мобильное приложение "СберБанк Онлайн", получить справку для государственных органов, оформить сим-карту с выгодным тарифом, проконсультироваться по оформлению налогового вычета и вопросам ЖКХ, а также воспользоваться помощью в поиске работы и подключить сервисы для самозанятых.

Торжественное открытие посетил глава Майминского района Петр Громов, который отметил доступность отделения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Управляющий Горно-Алтайским отделением Сбера Виталий Гришин рассказал о внедрении ИИ-помощников в работу менеджеров, что позволяет обеспечить более быструю и эффективную реакцию на запросы клиентов.

*SberDevices ("СберДевайсез"); SberBoom Mini ("СберБум Мини"); SberBox ("СберБокс")

ПАО "Сбербанк"

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