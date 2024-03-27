Сбербанк улучшает условия льготного ипотечного кредитования

Изменения запланированы на конец марта и начало апреля

27 марта 2024, 16:20, ИА Амител erid: LjN8KDNp3

Ипотека. Дом. Деньги / Фото: freepik.com

Сбер отменяет требования о субсидировании льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для своих зарплатных клиентов и тех застройщиков, которые работают на проектном финансировании банка.

Так, с 28 марта 2024 года банк отменяет требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов Сбера.

А с 4 апреля нынешнего года уходит требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка. При этом они, как и прежде, могут применять субсидирование для снижения ставки клиента.

"Новыми условиями смогут воспользоваться большинство наших клиентов. Подать заявку на оформление льготной ипотеки можно уже сейчас на "Домклик", а изменить условия на более выгодные и комфортные – при выходе на сделку", – говорит директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

Напомним, ранее Сбер уменьшил размер субсидирования по льготной ипотеке для застройщиков на проектном финансировании. Для девелоперов, использующих комплексный продукт банка, субсидирование отменили полностью.

ПАО "Сбербанк"

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