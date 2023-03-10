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Сбербанк увеличил лимит по покупкам без PIN-кода

Повышенный лимит сделает покупки более удобными, уверены в банке

10 марта 2023, 14:12, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Сбербанк тестирует увеличенный лимит для покупок без ПИН-кода, который теперь может превышать 1 тыс. рублей, пишет РБК.

"В некоторых терминалах Сбера в Москве система уже не требует код при оплате картой на сумму свыше 2 тыс. рублей. При сумме покупки свыше 3 тыс. рублей ПИН-код по-прежнему надо вводить", – отмечает издание.

Как пояснил представитель Сбербанка, увеличение лимита позволяет "сделать платёжный опыт клиентов ещё более удобным при сохранении уровня безопасности".

Комментарии 10

  • и к быстрому освобождению денег с потерянных карт каким ни будь умником
    10 марта, Гость   Ответить
  • А я бы хотел сам решать при какой сумме вводить пин.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Чтобы было удобнее пылесосить чужие карты.
    10 марта, Гость   Ответить
  • До тысячи было нормально, не проблема ввести пин.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Сбер конченая контора Осенью умерла жена, было много переводов от друзей и родственников , с комментариям И много было платежей в столовки, похоронные конторы (с комментариями) В оконцовке на второй день Иуда Греф начал наживаться процентами с переводов А через неделю позвонила кашолка грефовская и поинтересовалась моим отношением к их конторе...
    10 марта, Гость   Ответить
  • а как тут уровень безопасности сохраняется ? я чето не понял, я наверное тупой.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Действительно, ничего сложного ввести пин. Зачем новшество, непонятно. Я за то, чтобы каждый решал сам, с какой суммы вводить пин. Изначально с ноля, а потом по заявлению пользователя при заключении договора с банком.
    10 марта, Гость   Ответить
  • И много было платежей в столовки, похоронные конторы ----- да хоть куда, 50 тр лимит переводов без комиссии, и уже давно.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Я за то, чтобы каждый решал сам, с какой суммы вводить пин.------ в личном кабинете такую функцию добавить, и ходить никуда с заявлениями не надо.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, У Вас и у всех такая возможность есть!
    10 марта, Гость   Ответить
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