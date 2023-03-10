Сбербанк увеличил лимит по покупкам без PIN-кода
Повышенный лимит сделает покупки более удобными, уверены в банке
10 марта 2023, 14:12, ИА Амител
Фото: amic.ru
Сбербанк тестирует увеличенный лимит для покупок без ПИН-кода, который теперь может превышать 1 тыс. рублей, пишет РБК.
"В некоторых терминалах Сбера в Москве система уже не требует код при оплате картой на сумму свыше 2 тыс. рублей. При сумме покупки свыше 3 тыс. рублей ПИН-код по-прежнему надо вводить", – отмечает издание.
Как пояснил представитель Сбербанка, увеличение лимита позволяет "сделать платёжный опыт клиентов ещё более удобным при сохранении уровня безопасности".
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