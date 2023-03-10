Сбербанк увеличил лимит по покупкам без PIN-кода

Повышенный лимит сделает покупки более удобными, уверены в банке

10 марта 2023, 14:12, ИА Амител

Фото: amic.ru

Сбербанк тестирует увеличенный лимит для покупок без ПИН-кода, который теперь может превышать 1 тыс. рублей, пишет РБК.

"В некоторых терминалах Сбера в Москве система уже не требует код при оплате картой на сумму свыше 2 тыс. рублей. При сумме покупки свыше 3 тыс. рублей ПИН-код по-прежнему надо вводить", – отмечает издание.

Как пояснил представитель Сбербанка, увеличение лимита позволяет "сделать платёжный опыт клиентов ещё более удобным при сохранении уровня безопасности".