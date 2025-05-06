Сберечь память. Барнаульские депутаты к 80-летию Победы благоустроили могилы ветеранов ВОВ

Акция прошла на Булыгинско-Кировском кладбище

06 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Депутаты городской Думы и Молодежного парламента Барнаула / Фото: duma-barnaul.ru / Фото: duma-barnaul.ru

Историческое Булыгинско-Кировское кладбище Барнаула хранит память о земляках, чьи жизни унесла война и первые трудные послевоенные годы. Многие могилы участников Великой Отечественной сегодня оказались заброшенными: фотографии выцвели, надписи стерлись, а родственников, которые могли бы ухаживать за захоронениями, у многих уже нет в живых.

В преддверии 80-летия Победы депутаты Барнаульской городской Думы инициировали акцию по благоустройству воинских захоронений.

"Мы считаем важным уделять внимание и таким местам, как кладбища, где покоятся наши ветераны. У многих из них пожилые родственники, которые не могут ухаживать за могилами, или, к сожалению, их уже нет. Я надеюсь, что сегодняшняя акция станет началом хорошей традиции в нашем городе – когда молодежь и общественники будут совместно заботиться о местах захоронения, сохраняя память тех, кто отдал свои жизни за нашу страну", – отметила председатель гордумы Галина Буевич.

В акции также приняли участие депутаты, возглавляющие медицинские учреждения города:

Ирина Молчанова – главврач Алтайского краевого клинического перинатального центра "Дар";

Инна Анисимова – руководитель городской поликлиники № 9.

Они благоустроили место захоронения Александра Чеглецова – выдающегося хирурга Алтайского края, участника Великой Отечественной войны. Ирина Молчанова подчеркнула, что Чеглецов, работавший в военных госпиталях с 1941 года, спас тысячи жизней, а после войны стал организатором здравоохранения на Алтае. Инна Анисимова добавила, что наследие хирурга продолжает жить не только в стенах медучреждений – в том числе в названии одной из городских улиц.

Депутаты Барнаульской городской Думы на акции по благоустройству / Фото: duma-barnaul.ru

К акции присоединились и члены Молодежного парламента Барнаула. Вместе они очистили десятки захоронений от мусора и сорной растительности, обновили краску на ограждениях и памятных звездах. Как сообщил депутат Юрий Ряполов, завершилась акция возложением венков с лентами "Участнику ВОВ – от Барнаульской городской Думы".

Инициатива стала важным шагом в сохранении исторической памяти и данью уважения тем, кто ценой собственной жизни обеспечил мирное будущее страны.