СберСтрахование объединяет защиту от кибератак и экорисков в одном полисе

Застраховаться может любая компания

27 июня 2024, 17:00, ИА Амител

Ноутбук. Растение. Защита / Фото: freepik.com

СберСтрахование представило новый продукт Cyber ESG*, сочетающий киберстрахование и страхование экологической ответственности при кибератаках. Страховка доступна любой компании, а предприятия с ESG-рейтингом получат льготный тариф со скидкой 25%.

Клиент может выбрать наиболее подходящий вариант. Максимальное покрытие включает выплаты в случае утраты информационных систем и имущества, причинения вреда третьим лицам и окружающей среде, а также компенсацию расходов, связанных с утечкой данных. Возможны варианты с компенсацией расходов только в результате утечки данных или покрытие всех остальных рисков (кроме утечки данных). Страховая сумма в зависимости от выбранного пакета – от 1 до 20 млн рублей.

Если компания претендуют на льготный тариф, то ей нужно предоставить документы, подтверждающие ESG-рейтинг. Страховой полис можно будет разместить на своем сайте: это подтвердит, что организация не на словах, а на деле следует принципам устойчивого развития. Оформить договор можно через Сбер Страхового брокера.

"Мы видим, что на фоне дискуссий о введении обязательного киберстрахования интерес рынка к соответствующим полисам растет. Такие программы актуальны для бизнеса любой отрасли и любого размера: почти все операции сегодня перешли из бумажного формата в цифровой и могут стать целью злоумышленников. Более того, с развитием технологичных производств природа может пострадать не только из-за физических повреждений инфраструктуры, но и из-за хакерских атак", – говорит старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

По его словам, перехват контроля над оборудованием предприятий может привести к сбоям и, как следствие, выбросам опасных веществ в окружающую среду. Именно для поддержки бизнеса в подобных ситуациях разработали полис Cyber ESG. Он объединил достоинства классических программ защиты от киберрисков и страхования экологической ответственности.

Помимо ущерба от традиционных киберугроз, полис поможет компании компенсировать вред окружающей среде, в т. ч. провести рекультивацию почвы или высадку растений. В Сбербанке считают, что новую программу высоко оценят компании, которые активно следуют ESG-повестке. Банк готов поощрять их ответственный подход к работе льготным тарифом.

"Большое количество предприятий малого и среднего бизнеса ежемесячно подвергаются хакерским атакам, поэтому технологическим производствам важно иметь комплексную защиту не только от стандартных рисков, но и от киберугроз, которые к тому же могут привести и к причинению вреда третьим лицам и окружающей среде. Такую защиту предоставляет новый страховой полис СберСтрахования Cyber ESG с возможностью выбрать один из трех пакетов с различным покрытием и страховой суммой", – подытожил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

* Cyber ESG ("Кибер ИЭсДжи")

ПАО Сбербанк

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