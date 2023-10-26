Сбежавшим из военкомата уроженцам Таджикистана грозит до двух лет тюрьмы

Молодые люди 2004 и 2005 годов рождения получили гражданство России в 2019 и 2022 годах соответственно. Их призвали на срочную службу

26 октября 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Два уроженца Таджикистана, принявшие российское гражданство, сбежали из военкомата в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СК.

По информации следователей, молодые люди 2004 и 2005 годов рождения получили гражданство России в 2019 и 2022 годах соответственно. Их призвали на срочную службу.

"22 октября 2023 года фигуранты, находясь в сборном пункте военного комиссариата города Москвы для последующей отправки к месту ее прохождения, покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении", – заявили в ведомстве. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы"). По этой статье уроженцам Таджикистана грозит до двух лет тюрьмы. Их местонахождение устанавливают.