Сбежавшим из военкомата уроженцам Таджикистана грозит до двух лет тюрьмы
Молодые люди 2004 и 2005 годов рождения получили гражданство России в 2019 и 2022 годах соответственно. Их призвали на срочную службу
26 октября 2023, 19:45, ИА Амител
Два уроженца Таджикистана, принявшие российское гражданство, сбежали из военкомата в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СК.
По информации следователей, молодые люди 2004 и 2005 годов рождения получили гражданство России в 2019 и 2022 годах соответственно. Их призвали на срочную службу.
"22 октября 2023 года фигуранты, находясь в сборном пункте военного комиссариата города Москвы для последующей отправки к месту ее прохождения, покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении", – заявили в ведомстве. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы"). По этой статье уроженцам Таджикистана грозит до двух лет тюрьмы. Их местонахождение устанавливают.
20:13:54 26-10-2023
Всех таджиков в 24 часа, в сталыпинские и в кишлаки.
11:29:52 27-10-2023
В тюрьме, может остаться в живых