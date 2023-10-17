Пьяный водитель сбил пешехода на Алтае

Пострадавшего госпитализировали

17 октября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске пьяный водитель сбил пешехода, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 16 октября около 22:06 в районе дома № 41 по улице Пушкарева.

"37-летний местный житель, управляя автомобилем Infiniti FX 35, совершил наезд на 28-летнего горожанина, стоявшего на краю проезжей части, – рассказали в ведомстве.

Пешехода с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

В ходе разбирательства установили, что водитель был пьян. На него завели протокол по делу об административном правонарушении. Ведется расследование.