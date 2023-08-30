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Сбитый украинский дрон уничтожил сельский туалет в Воронежской области

Люди в инциденте не пострадали. Примерная стоимость подобного беспилотника — 18 млн рублей

30 августа 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Сбитый в Воронежской области дрон уничтожил сельский туалет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot

Украинский беспилотник рухнул в Семилукском районе. Жителям пообещали помочь с восстановлением надворной постройки. Люди в инциденте не пострадали. Cтоимость одного подобного украинского беспилотника составляет 18 млн рублей. 

Напомним, что губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказывал, что системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили беспилотник в 22 километрах от Воронежа. Он подчеркивал, что никто не пострадал.

Происшествия украина Беспилотники

Комментарии 2

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Гость

08:16:52 31-08-2023

Так вот она ты какая, "грязная бомба"!

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Гость

16:58:03 31-08-2023

Стратегический объект.

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