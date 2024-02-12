В Алтайском крае снова ожидаются серьезные перепады температур, сильная гололедица и снежные заносы на дорогах

12 февраля 2024, 16:20, ИА Амител

Сильный ветер / Фото: unsplash.com

Оттепель с сильным порывистым ветром, снегом и дождями вернется в Алтайский край 14 февраля. Из-за комплекса неблагоприятных метеоусловий синоптики готовятся объявить штормовое предупреждение. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"Еще 13 февраля в крае будет преимущественно без осадков. Небольшой снег возможен лишь по северо-востоку. Ночью столбики термометров покажут -17…-22°С, в предгорьях опустятся до -29°С. А днем ожидается -7…-12°С. Но 14 и 15 февраля регион окажется под влиянием западного циклона, который принесет штормовую погоду: температура повысится, усилится ветер, пройдут осадки различной интенсивности, в предгорьях они будут очень сильные. Из-за колебания температур через 0°С ожидается снег, мокрый снег, местами переходящий в дождь", – сообщила синоптик.

Ветер усилится до 23-28 м/с, местами его порывы будут достигать 32 м/с. А по юго-восточным районам (Усть-Калманка и Усть-Чарышское) скорость ветра может развиться до ураганных значений – 33 м/с. Кроме того, поднимутся метели. Все это приведет к гололедным явлениям и снежным заносам на дорогах.

С прохождением волны тепла с 14 февраля температура приблизится к 0°С, по югу столбики термометров покажут до +4°С. Но уже в течение ночи 15 февраля на районы Алтайского края начнет оказывать влияние холодный фронт. И к утру четверга температура понизится до -12...-17°С, по северу – до -19...-24°С, по югу , по югу – до -6,-11°С.