"Сборище политиканов". Депутат Госдумы высказался об ОБСЕ после обстрела Белгорода

Леонид Слуцкий согласен: взносы в эту организацию стоит направить на нужды СВО

16 февраля 2024, 17:46, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: Андрис Матвеев

Парламентская ассамблея ОБСЕ, созданная для стабилизации вооруженных конфликтов, просто не замечает, что по ДНР и ЛНР ведутся обстрелы. Гибнут мирные жители, а реакции нет. С таким мнением на одном из заседаний в Госдуме выступил депутат, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Обстрел произошел 15 февраля. В результате удара ВСУ по торговому центру погибли шесть человек, еще 17 были ранены. И это были мирные жители. Под ракетный обстрел попали также жилые дома, школа и торговый центр. Политик напомнил, что атаки киевского режима проводятся оружием с Запада. Европа обеспечивает Украину под молчаливое одобрение "международных регуляторов".

"ПА ОБСЕ превратилась в очередное сборище русофобствующих политиканов. Где она была, когда киевские террористы обстреливали жилые кварталы Белгорода, рынок в Донецке, пекарню в Лисичанске, сбивали Ил-76 с украинскими же военнопленными? Молчание здесь равносильно соучастию", – заявил Слуцкий.

По его словам, правительству просто необходимо заморозить выплаты взносов в ПА ОБСЕ. Эти средства следует направить на поддержку участников СВО.

Но Россия и не будет ждать, пока международные суды дадут хоть какую-то реакцию. Страна сама разберется с террористической угрозой. Напомним, Владимир Жириновский еще в 2021 году потребовал решить "украинский вопрос" как можно скорее, иначе пострадают наши граждане.

"Киевский режим представляет угрозу для России и для всей Европы, потому что на Украине сейчас возрождается настоящий фашизм. В Верховной раде вручают героические звания, медали, ордена тем, кто больше всего убил людей", – предупреждал политик.

Чтобы избавиться от украинского режима, нужно сначала победить преступный режим Зеленского, провести демилитаризацию и денацификацию этой недружественной страны, считает Слуцкий. Для того Россия и проводит специальную военную операцию, говорил глава государства Владимир Путин.

"Не имея шансов преодолеть нашу военную мощь, с разрешения своих заокеанских хозяев укронацисты бьют по русским городам. Хватит терпеть террор. Огнем нашего оружия нужно выжечь заразу. Хунта клоуна Зеленского ответит за все свои преступления", – подчеркнул Слуцкий.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших в Белгороде жителей города и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.