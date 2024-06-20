Сборная Германии первой заработала место в 1/8 финала Евро-2024
Команда Юлиана Нагельсманна выиграла два матча и набрала достаточно очков, чтобы выйти из группы
20 июня 2024, 10:50, ИА Амител
После очередного игрового дня чемпионата Европы по футболу определилась первая команда, вышедшая в 1/8 финала. Это хозяйка турнира – сборная Германии.
Немецкие футболисты под руководством Юлиана Нагельсманна обыграли сборную Венгрии со счетом 2:0. С учетом победы в матче открытия со сборной Шотландии у Германии уже достаточно очков, чтобы выйти из группы.
В других матчах дня сборные Албании и Хорватии, а также Шотландии и Швейцарии сыграли вничью. Если Швейцария, имея в активе одну победу, не так много потеряла, упустив три очка, остальные команды только добавили неопределенности в турнирных таблицах своих групп.
У Албании, Хорватии и Шотландии по одному очку. Две первые занимают третье и четвертое места в группе А. Шотландцы располагаются на третьем месте в группе А.
10:57:52 20-06-2024
Это не наш вид спорта - зачем о нем новости.
11:02:43 20-06-2024
Гость (10:57:52 20-06-2024) Это не наш вид спорта - зачем о нем новости.... Городки! Это наше всё.
10:59:57 20-06-2024
Хорошо что наших там нет. Хоть стыдно за отечественный футбол не будет.
11:15:10 20-06-2024
Гость (10:59:57 20-06-2024) Хорошо что наших там нет. Хоть стыдно за отечественный футбо... Согласна. Раньше играли за престиж страны, а сейчас за "бабки". Зазвездились.
11:32:56 20-06-2024
Вышли. Как раз к годовщине нападения Германии на СССР
15:50:39 20-06-2024
Гость (11:32:56 20-06-2024) Вышли. Как раз к годовщине нападения Германии на СССР... Я понимаю, что мой вопрос риторический.. Но вы думаете прежде чем что-то говорите / пишете??!! Как эти события связаны?.. Вопрос риторический конечно - думать не ваше от слова совсем!