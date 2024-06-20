Сборная Германии первой заработала место в 1/8 финала Евро-2024

Команда Юлиана Нагельсманна выиграла два матча и набрала достаточно очков, чтобы выйти из группы

20 июня 2024, 10:50, ИА Амител

Футбольный стадион / Фото: pxhere.com

После очередного игрового дня чемпионата Европы по футболу определилась первая команда, вышедшая в 1/8 финала. Это хозяйка турнира – сборная Германии.

Немецкие футболисты под руководством Юлиана Нагельсманна обыграли сборную Венгрии со счетом 2:0. С учетом победы в матче открытия со сборной Шотландии у Германии уже достаточно очков, чтобы выйти из группы.

В других матчах дня сборные Албании и Хорватии, а также Шотландии и Швейцарии сыграли вничью. Если Швейцария, имея в активе одну победу, не так много потеряла, упустив три очка, остальные команды только добавили неопределенности в турнирных таблицах своих групп.

У Албании, Хорватии и Шотландии по одному очку. Две первые занимают третье и четвертое места в группе А. Шотландцы располагаются на третьем месте в группе А.



