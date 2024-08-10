Сборная Испании стала чемпионом Олимпийских игр по футболу

В финале испанцы одолели французов

10 августа 2024, 12:58, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: pxhere.com

В финале олимпийского футбольного турнира на Играх 2024 года в Париже сборная Испании одержала победу над командой Франции со счётом 5:3. Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс".

Основное время матча завершилось вничью — 3:3. У испанцев дубль оформил Фермин Лопес, ещё один гол на счету Алехандро Баэны. В составе французов отличились Энцо Мийо и Манес Аклиуш.

В компенсированное ко второму тайму время хозяева получили право на пенальти, который реализовал Жан-Филипп Матета. В дополнительное время испанцы забили два гола: Серхио Камело отличился дважды.

Эта золотая медаль стала второй для Испании на олимпийских футбольных турнирах. Франция завоевала серебро Игр также во второй раз.

Третье место заняла команда Марокко, которая в матче за бронзу обыграла сборную Египта со счётом 6:0.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.