Сборная Испании стала чемпионом Олимпийских игр по футболу
В финале испанцы одолели французов
10 августа 2024, 12:58, ИА Амител
В финале олимпийского футбольного турнира на Играх 2024 года в Париже сборная Испании одержала победу над командой Франции со счётом 5:3. Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс".
Основное время матча завершилось вничью — 3:3. У испанцев дубль оформил Фермин Лопес, ещё один гол на счету Алехандро Баэны. В составе французов отличились Энцо Мийо и Манес Аклиуш.
В компенсированное ко второму тайму время хозяева получили право на пенальти, который реализовал Жан-Филипп Матета. В дополнительное время испанцы забили два гола: Серхио Камело отличился дважды.
Эта золотая медаль стала второй для Испании на олимпийских футбольных турнирах. Франция завоевала серебро Игр также во второй раз.
Третье место заняла команда Марокко, которая в матче за бронзу обыграла сборную Египта со счётом 6:0.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
14:12:10 10-08-2024
Дежавю какое-то. Короче французам золота не видать и в будущем.
10:20:30 11-08-2024
О Белла чао.