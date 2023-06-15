Сборная России нашла нового поставщика формы
Им стала компания Jogel
15 июня 2023, 21:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сборная России подписала соглашение с новым поставщиком формы. Об этом сообщает РИА Новости.
Изготавливать экипировку для российских спортсменов будет компания Jogel. Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.
Генеральный директор РФС Максим Митрофанов отметил, что все, а не только профессионалы, получат возможность экипироваться в качественную одежду. А руководитель Jogel Артур Мовсесян добавил, что национальные команды впервые будут экипированы в продукцию российского производителя.
21:35:13 15-06-2023
Это вам не адидас...
10:16:53 16-06-2023
Почему опять фирма российская, а название на латинице? когда это безобразие прекратится?