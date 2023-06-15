Сборная России нашла нового поставщика формы

Им стала компания Jogel

15 июня 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сборная России подписала соглашение с новым поставщиком формы. Об этом сообщает РИА Новости.

Изготавливать экипировку для российских спортсменов будет компания Jogel. Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.

Генеральный директор РФС Максим Митрофанов отметил, что все, а не только профессионалы, получат возможность экипироваться в качественную одежду. А руководитель Jogel Артур Мовсесян добавил, что национальные команды впервые будут экипированы в продукцию российского производителя.