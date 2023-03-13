Сборная России по футболу сыграет в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии
Впервые российская команда поучаствует в соревнованиях в июне 2023 года
13 марта 2023, 18:11, ИА Амител
Сборная России по футболу в июне впервые сыграет в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мужская национальная сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате CAFA. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке", – рассказал руководитель пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев.
Отметим, что в CAFA входят сборные Ирана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Баллы, полученные сборной России во время этих матчей, пойдут в рейтинг ФИФА.
Напомним, что в феврале 2022 года сборную России и российские клубы отстранили от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации.
Комментарии 0