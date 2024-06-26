Сборная Сербии не вышла из группы на Евро-2024

Команда набрала всего два очка и заняла последнее место

26 июня 2024, 13:46, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: pxhere.com

Сборная Сербии по футболу не смогла выйти из группы на чемпионате Европы.

В первом матче сербы проиграли сборной Англии со счетом 0:1, а затем сыграли два ничейных матча: 1:1 – со сборной Словении и 0:0 – со сборной Дании.

Таким образом, с двумя очками сербские футболисты заняли последнее место в своей группе и завершили выступление на турнире.

Первое место в группе С заняла сборная Англии, которая заработала пять очков. Второе и третье место у Дании и Словении – по три очка.

Чемпионат Европы по футболу в 2024 году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.