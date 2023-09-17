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Сборщик орехов рухнул с дерева во время работы в Республике Алтай

Мужчину с множественными переломами доставили в больницу

17 сентября 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Сборщик орехов серьезно пострадал во время работы в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел в районе Семинского перевала. Мужчина 1987 года рождения забрался на дерево, но в процессе работы свалился с него.

Пострадавший получил множественные переломы. Спасатели пожарно-спасательной части № 8 с. Онгудай эвакуировали его и доставили в медицинское учреждение. 

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

17:12:09 17-09-2023

Пипец, какая это опасная работа только в новостях уже третий.

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Гость

18:58:21 17-09-2023

Гость (17:12:09 17-09-2023) Пипец, какая это опасная работа только в новостях уже третий... Такая же работа, как сбор грибов. Работники обычно лазают со страховкой. А любителям не нужно сильно трясти молодые ветки или верхушки, они могут отломиться.

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Гость

20:15:50 17-09-2023

Люди выживают, как могут

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гость

21:28:51 17-09-2023

Слава богу, хоть живой. Поправляйся и береги себя.

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