Сборщик орехов рухнул с дерева во время работы в Республике Алтай

Мужчину с множественными переломами доставили в больницу

17 сентября 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Сборщик орехов серьезно пострадал во время работы в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел в районе Семинского перевала. Мужчина 1987 года рождения забрался на дерево, но в процессе работы свалился с него.

Пострадавший получил множественные переломы. Спасатели пожарно-спасательной части № 8 с. Онгудай эвакуировали его и доставили в медицинское учреждение.