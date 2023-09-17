Сборщик орехов рухнул с дерева во время работы в Республике Алтай
Мужчину с множественными переломами доставили в больницу
17 сентября 2023, 12:05, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
Сборщик орехов серьезно пострадал во время работы в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Инцидент произошел в районе Семинского перевала. Мужчина 1987 года рождения забрался на дерево, но в процессе работы свалился с него.
Пострадавший получил множественные переломы. Спасатели пожарно-спасательной части № 8 с. Онгудай эвакуировали его и доставили в медицинское учреждение.
17:12:09 17-09-2023
Пипец, какая это опасная работа только в новостях уже третий.
18:58:21 17-09-2023
Гость (17:12:09 17-09-2023) Пипец, какая это опасная работа только в новостях уже третий... Такая же работа, как сбор грибов. Работники обычно лазают со страховкой. А любителям не нужно сильно трясти молодые ветки или верхушки, они могут отломиться.
20:15:50 17-09-2023
Люди выживают, как могут
21:28:51 17-09-2023
Слава богу, хоть живой. Поправляйся и береги себя.