СБУ ищет диверсантов в центре Киева
По мнению подпольщиков, в действительности силовики ищут нелояльных граждан
01 мая 2024, 16:52, ИА Амител
Служба безопасности Украины (СБУ) организовала плановые контрразведывательные операции в Шевченковском районе Киева. Как сообщает ura.ru, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в действительности власти предпринимают меры для поиска недовольных в преддверии предполагаемой нелегитимности главы страны Владимира Зеленского.
СБУ ранее заявила, что спецслужбы проверяют государственные объекты, места массового пребывания людей, а также офисы.
Лебедев отметил, что граждан в центре города обыскивают. Силовики останавливают автомобили, осуществляют обход квартир и расширяют зоны досмотра.
"Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить", – написал подпольщик.
22:54:23 01-05-2024
Диверсанты в Штатах! Разрушение славянских культур - лишение наций национальной основы, превращение их в толпы.
06:25:55 03-05-2024
Юрий Я (22:54:23 01-05-2024) Диверсанты в Штатах! Разрушение славянских культур - лишение...
В голове у тебя диверсанты. Толпами причем.