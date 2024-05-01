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СБУ ищет диверсантов в центре Киева

По мнению подпольщиков, в действительности силовики ищут нелояльных граждан

01 мая 2024, 16:52, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: pexels.com
Полицейская мигалка / Фото: pexels.com

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала плановые контрразведывательные операции в Шевченковском районе Киева. Как сообщает ura.ru, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в действительности власти предпринимают меры для поиска недовольных в преддверии предполагаемой нелегитимности главы страны Владимира Зеленского.

СБУ ранее заявила, что спецслужбы проверяют государственные объекты, места массового пребывания людей, а также офисы.

Лебедев отметил, что граждан в центре города обыскивают. Силовики останавливают автомобили, осуществляют обход квартир и расширяют зоны досмотра.

"Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить", – написал подпольщик.

Политика украина спецоперация

Комментарии 2

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Юрий Я

22:54:23 01-05-2024

Диверсанты в Штатах! Разрушение славянских культур - лишение наций национальной основы, превращение их в толпы.

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Гость

06:25:55 03-05-2024

Юрий Я (22:54:23 01-05-2024) Диверсанты в Штатах! Разрушение славянских культур - лишение...
В голове у тебя диверсанты. Толпами причем.

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