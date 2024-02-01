Щели в окнах и тараканы: в Барнауле жалуются на палаты детской инфекционной больницы

По словам женщины, вместе с сыном ее поселили рядом с едва теплыми батареями и окнами, в которых есть щели, — их прикрывают одеялами

01 февраля 2024, 20:33, ИА Амител

Стойка для капельниц / Фото: unsplash.com

Мать пациента детской инфекционной больницы Барнаула рассказала об ужасных условиях в медицинском учреждении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам женщины, вместе с сыном ее поселили рядом с едва теплыми батареями и окнами, в которых есть щели, – их прикрывают одеялами. Кроме того, ночью мама и ребенок услышали шуршание – со всех сторон сползлись тараканы, которых пришлось всю ночь гонять с фонариком в руках.

Как утверждает канал, в Минздраве отказались оперативно прокомментировать ситуацию и попросили отправить официальный запрос. При этом три года назад Алтайский краевой клинический Центр охраны материнства и детства уже получал предписание от Роспотребнадзора – тогда на аналогичные проблемы пожаловались другие пациенты. Небольшой ремонт в палатах провели, однако капитальный отложили из-за пандемии коронавируса.