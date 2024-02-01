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Щели в окнах и тараканы: в Барнауле жалуются на палаты детской инфекционной больницы

По словам женщины, вместе с сыном ее поселили рядом с едва теплыми батареями и окнами, в которых есть щели, — их прикрывают одеялами

01 февраля 2024, 20:33, ИА Амител

Стойка для капельниц / Фото: unsplash.com
Стойка для капельниц / Фото: unsplash.com

Мать пациента детской инфекционной больницы Барнаула рассказала об ужасных условиях в медицинском учреждении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам женщины, вместе с сыном ее поселили рядом с едва теплыми батареями и окнами, в которых есть щели, – их прикрывают одеялами. Кроме того, ночью мама и ребенок услышали шуршание – со всех сторон сползлись тараканы, которых пришлось всю ночь гонять с фонариком в руках.

Как утверждает канал, в Минздраве отказались оперативно прокомментировать ситуацию и попросили отправить официальный запрос. При этом три года назад Алтайский краевой клинический Центр охраны материнства и детства уже получал предписание от Роспотребнадзора – тогда на аналогичные проблемы пожаловались другие пациенты. Небольшой ремонт в палатах провели, однако капитальный отложили из-за пандемии коронавируса.

Барнаул Больницы

Комментарии 6

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Гражданин

21:53:52 01-02-2024

Гнать главного врача вместе с тараканами

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Жора

22:00:03 01-02-2024

Всё лучшее детям.

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нн

07:53:50 02-02-2024

не вижу связи между капремонтом и обработкой от насекомых.

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Гость

11:16:02 02-02-2024

Подобная печальная действительность во всех больницах г. Барнаула

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Гость

13:12:50 02-02-2024

В этой больнице ничего не меняется, два года назад с ребенком там лежали, тараканы пешком ходили, полная антисанитария, после ужина вся грязная посуда, остатки еды, стоят до утра, никто не убирает.

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умный

15:51:03 03-02-2024

может это и не халатность вовсе а сознательное вредительство государству если глав врач имеет связи и ездит за границу в страны агенты то возможно он со своими подельниками и вредит и кто то у них есть еще в контролирующем органе -покрывает все это

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