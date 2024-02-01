Щели в окнах и тараканы: в Барнауле жалуются на палаты детской инфекционной больницы
По словам женщины, вместе с сыном ее поселили рядом с едва теплыми батареями и окнами, в которых есть щели, — их прикрывают одеялами
01 февраля 2024, 20:33, ИА Амител
Мать пациента детской инфекционной больницы Барнаула рассказала об ужасных условиях в медицинском учреждении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По словам женщины, вместе с сыном ее поселили рядом с едва теплыми батареями и окнами, в которых есть щели, – их прикрывают одеялами. Кроме того, ночью мама и ребенок услышали шуршание – со всех сторон сползлись тараканы, которых пришлось всю ночь гонять с фонариком в руках.
Как утверждает канал, в Минздраве отказались оперативно прокомментировать ситуацию и попросили отправить официальный запрос. При этом три года назад Алтайский краевой клинический Центр охраны материнства и детства уже получал предписание от Роспотребнадзора – тогда на аналогичные проблемы пожаловались другие пациенты. Небольшой ремонт в палатах провели, однако капитальный отложили из-за пандемии коронавируса.
21:53:52 01-02-2024
Гнать главного врача вместе с тараканами
22:00:03 01-02-2024
Всё лучшее детям.
07:53:50 02-02-2024
не вижу связи между капремонтом и обработкой от насекомых.
11:16:02 02-02-2024
Подобная печальная действительность во всех больницах г. Барнаула
13:12:50 02-02-2024
В этой больнице ничего не меняется, два года назад с ребенком там лежали, тараканы пешком ходили, полная антисанитария, после ужина вся грязная посуда, остатки еды, стоят до утра, никто не убирает.
15:51:03 03-02-2024
может это и не халатность вовсе а сознательное вредительство государству если глав врач имеет связи и ездит за границу в страны агенты то возможно он со своими подельниками и вредит и кто то у них есть еще в контролирующем органе -покрывает все это