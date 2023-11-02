Щелкай и голосуй. Почему барнаульцы поддержали "ВелКен" в народном голосовании?
Рассказываем, что производит компания и чем она полюбилась потребителям
02 ноября 2023, 12:10, ИА Амител erid: LjN8JvFYk
Один из верных способов понять, что компания движется в правильном направлении, – посмотреть на реакцию ее потребителей. Если они довольны продукцией и рекомендуют ее знакомым, то организация на правильном пути, ее любят и выбирают. Именно так барнаульская компания "ВелКен" успешно прошла первый этап в премии "Народный знак качества" в 2023 году и попала в шорт-лист любимчиков барнаульцев. Значит, за компанию голосуют довольные потребители. Впрочем, в прошлом году "ВелКен" также стал финалистом премии в номинации "Производитель продуктов питания года". Рассказываем, чем занимается компания и за что ее любят тысячи горожан.
Что производит компания "ВелКен"?
Вкусные и полезные семечки, которые продают по всей России. Из-за этого компанию часто называют федеральной, хотя ее офис и производство находятся в Барнауле.
Флагман компании – бренд "Зум Зум". Это не только всем известные семечки в красной упаковке, но и очищенные ядрышки, которые удобно брать с собой для полезного перекуса. Они заряжают энергией и утоляют голод. Никакой шелухи – только релакс и приятный перещелк. У компании и слоган такой – "Все остальное шелуха", ведь семечки – отличный повод сделать паузу, расслабиться и насладиться вкусом, такой вот современный способ медитации.
В 2023 году компания выпустила новинку – "ГИГАЗУМ". Большие полосатые семечки с тонким ореховым послевкусием, которые мгновенно завоевали сердца потребителей.
Как давно компания на рынке?
Уже 23 года. Миллениум стал стартом истории компании.
За эти годы "ВелКен" завоевал многочисленные награды как на региональных, так и на межрегиональных конкурсах.
В общем, "ВелКен" является примером успешной компании, которая не только заботится о своих потребителях, но и активно участвует в жизни общества. Благодаря своей качественной продукции она заслужила доверие и любовь горожан, что подтверждает ее успех в премии "Народный знак качества".
Если вы тоже любите полезный перещелк и хотите поддержать производителя, то переходите по ссылке и голосуйте за компанию в номинации "Производитель продуктов питания года".
ООО "ВелКен"
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13:17:27 02-11-2023
Слишком уж они (зум-зум красные) стали мелкие в последнее время...
13:23:36 02-11-2023
Дорого 150 рублей за поплевать, да и зубы портятся. мне не нра.
13:26:52 02-11-2023
Мне всегда нравилась их продукция. Особо не замечал, что становятся мельче, хотя беру их регулярно.
13:48:32 02-11-2023
Очень вкусные семечки и орешки, всегда их покупаю. По сравнению с другими производителями семечек продукция свежая, вкусная. Молодцы, что заявились на премию!
13:50:37 02-11-2023
Дорого
15:25:35 02-11-2023
Я бесплатно с поля в деревне рву, пожарил, норм. 1 кг сырого семени 50 рублей у таджиков- 200 грамм 10 рублей. В красивой пачке в магазине 200 грамм- 150 рублей. и соль щепотка. В 15 раз переплачивать нафигнинада.
18:18:09 02-11-2023
Стали очень мелкие, решетка наверное поменяли🙃 на петкусе. Сейчас не беру, а раньше лучше их не было. Многие знакомые тоже отвернулись. Жадность поражает бедность.
21:37:38 02-11-2023
Качество - никакое
11:39:11 03-11-2023
в этом году начали брать полосатые соленые - вооще бомба. По ценнику -ниже заморских, а по вкусу дадут им фору