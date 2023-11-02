Щелкай и голосуй. Почему барнаульцы поддержали "ВелКен" в народном голосовании?

Рассказываем, что производит компания и чем она полюбилась потребителям

02 ноября 2023, 12:10, ИА Амител erid: LjN8JvFYk

Семечки компании "ВелКен" / Фото предоставлено организацией

Один из верных способов понять, что компания движется в правильном направлении, ­– посмотреть на реакцию ее потребителей. Если они довольны продукцией и рекомендуют ее знакомым, то организация на правильном пути, ее любят и выбирают. Именно так барнаульская компания "ВелКен" успешно прошла первый этап в премии "Народный знак качества" в 2023 году и попала в шорт-лист любимчиков барнаульцев. Значит, за компанию голосуют довольные потребители. Впрочем, в прошлом году "ВелКен" также стал финалистом премии в номинации "Производитель продуктов питания года". Рассказываем, чем занимается компания и за что ее любят тысячи горожан.

Что производит компания "ВелКен"?

Вкусные и полезные семечки, которые продают по всей России. Из-за этого компанию часто называют федеральной, хотя ее офис и производство находятся в Барнауле.

Флагман компании – бренд "Зум Зум". Это не только всем известные семечки в красной упаковке, но и очищенные ядрышки, которые удобно брать с собой для полезного перекуса. Они заряжают энергией и утоляют голод. Никакой шелухи ­– только релакс и приятный перещелк. У компании и слоган такой – "Все остальное шелуха", ведь семечки ­– отличный повод сделать паузу, расслабиться и насладиться вкусом, такой вот современный способ медитации.

В 2023 году компания выпустила новинку – "ГИГАЗУМ". Большие полосатые семечки с тонким ореховым послевкусием, которые мгновенно завоевали сердца потребителей.













Продукция компании "ВелКен" / фото предоставлены организацией

Как давно компания на рынке?

Уже 23 года. Миллениум стал стартом истории компании.

За эти годы "ВелКен" завоевал многочисленные награды как на региональных, так и на межрегиональных конкурсах.

Производство "ВелКен" / Фото предоставлено компанией

В общем, "ВелКен" является примером успешной компании, которая не только заботится о своих потребителях, но и активно участвует в жизни общества. Благодаря своей качественной продукции она заслужила доверие и любовь горожан, что подтверждает ее успех в премии "Народный знак качества".

Если вы тоже любите полезный перещелк и хотите поддержать производителя, то переходите по ссылке и голосуйте за компанию в номинации "Производитель продуктов питания года".

ООО "ВелКен"

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