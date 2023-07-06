Сделанными на Алтае светильниками осветят город в Крыму
Они будут освещать улицы города, парки и скверы Евпатории
06 июля 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: alt-prom.ru
Компания "Энергосберегающие технологии" осуществила первую крупную поставку уличных светильников серии ЭСТ К-С-Ш в город Евпатория Республики Крым, сообщили в Минпромэнерго Алтайского края.
Более трехсот светильников с рекордным показателем энергоэффективности 195 Лм/Вт будут освещать улицы города, парки и скверы. Столь высокий результат стал возможен благодаря новой технологии, на которую компания ЭСТ оформила патент.
В прошлом году подобные светильники также установили в Якутии. Несмотря 60-градусные морозы и повышенную влажность, работают они без нареканий.
13:48:47 06-07-2023
А в Барнауле они где?
17:41:47 06-07-2023
Только светодиоды там китайские, как и прочая комплектуха, кроме разве что корпуса. Наши только собирают чужое.