Сделанными на Алтае светильниками осветят город в Крыму

Они будут освещать улицы города, парки и скверы Евпатории

06 июля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: alt-prom.ru

Компания "Энергосберегающие технологии" осуществила первую крупную поставку уличных светильников серии ЭСТ К-С-Ш в город Евпатория Республики Крым, сообщили в Минпромэнерго Алтайского края.

Более трехсот светильников с рекордным показателем энергоэффективности 195 Лм/Вт будут освещать улицы города, парки и скверы. Столь высокий результат стал возможен благодаря новой технологии, на которую компания ЭСТ оформила патент.

В прошлом году подобные светильники также установили в Якутии. Несмотря 60-градусные морозы и повышенную влажность, работают они без нареканий.