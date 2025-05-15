Сделано в России. Алтайский комбинат разработал и испытал новые шины для самолетов

Отечественная шина – это не просто очередной продукт, это символ технологической независимости России в критически важном секторе промышленности

15 мая 2025, 07:50, ИА Амител erid: 2W5zFJADRCL

Самолеты МС-21 и Sukhoi Superjet 100 / Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Яковлев"

Авиация – одна из сфер, которая сейчас очень нуждается в импортозамещении, и Алтайскому краю есть чем гордиться. А недавно в сфере отечественного авиастроения произошло знаменательное событие, тоже связанное с регионом. Один из крупнейших производителей авиационных шин в России – ООО "ЯШЗ Авиа" (в настоящее время интегрируется с Алтайским шинным комбинатом) – успешно завершил квалификационные испытания. Подробности рассказали в пресс-службе компании.

Испытания проводили на соответствие требований по КТ 32-02 российских авиационных бескамерных шин радиальной конструкции, на переднюю и основную опору шасси на отечественные самолеты МС-21 и основную опору шасси для самолетов семейства RRJ-95 (Sukhoi Superjet* 100).

Работы по импортозамещению – воплощение отечественной технологической независимости. Любая составная часть самолета допускается к его сертификации только при наличии сертификата годности комплектующего изделия.

Специалисты шинного комбината начали разработку первой гражданской шины еще в 2016 году. В 2022 году инициатива получила особый импульс – вопрос импортозамещения в авиационной отрасли стал критически важным для отечественной промышленности.

Разработанная авиационная бескамерная шина типоразмера 1050х385R482 соответствует всем требованиям заказчика ПАО "Яковлева", заявленным в техническом задании. Успешные результаты испытаний по шине получили в марте 2025 года.

Шина авиационная бескамерная радиальной конструкции, предназначенная для колес основных опор шасси самолетов семейства RRJ-95

Эта шина дала комбинату первый опыт на всех переделах производства. Первичные испытания, проведенные в Китае в 2023 году, позволили скорректировать РКД на начальном этапе отработок по передней и основной шинах для самолета МС-21. Положительный результат в квалификационных испытаниях в КНР получили с первого раза.

Успешные испытания по передней шине для самолета МС-21 прошли в октябре-ноябре 2024 года.

Шина авиационная бескамерная типоразмера 770х390R 480 (носовая шина МС-21) / Фото: АО ПО "АШК"

Испытания по основной шине для самолета МС-21 состоялись в декабре 2024-го и марте 2025 года и также были успешными.

Шина авиационная бескамерная типоразмера 1260х450R-559 (основная шина для МС-21) / Фото: АО ПО "АШК"

Также на вновь разработанных специалистами комбината типоразмерах шин провели испытания опытных образцов в наземных условиях, уделив особое внимание отработке колес.

Положительный результат тестирования выводит ООО "ЯШЗ Авиа" на новый этап при прохождении сертификации шины. После получения сертификата о летной годности на типоразмеры 1050х385R482 мод. 1А, 770х240R-356 мод. 1А и 1260х450 R-559 мод. 1А предприятие сможет запускать их серийное производство.

Все это – результат многолетнего труда специалистов шинного комбината, уверены в компании.

"Выход на финишную прямую в получении СГКИ на шины нашего предприятия – это еще один вклад в развитие отечественного авиастроения, вершиной которого является самолет в цехе финишной сборки. Это укрепляет позиции России в сфере производства авиационной техники", – прокомментировал генеральный директор АО ПО "АШК" Владимир Балабанов.

Комбинат приступил к инициативной разработке шины для передней опоры шасси к самолету Sukhoi Superjet 100. Первый образец разработают в 2025 году.

Успешное производство алтайских шин служит ярким примером того, как российские предприятия могут создавать высокотехнологичную продукцию мирового уровня, обеспечивая полную независимость от импортных комплектующих в стратегически важной отрасли.

Технологический суверенитет становится реальностью благодаря успешным разработкам в области авиационных компонентов, подчеркнули в ООО "ЯШЗ Авиа". Импортозамещение выходит на новый уровень, где российские разработки не только заменяют зарубежные аналоги, но и создают собственные стандарты качества и надежности. Это особенно важно для стратегически значимых отраслей, где зависимость от импортных комплектующих может представлять серьезную угрозу для национальной безопасности.

* Sukhoi Superjet ("Сухой Суперждет")

ООО "ЯШЗ Авиа"

Сайт: aviatyres.ru

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