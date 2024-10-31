Сделай фото и выиграй приз. Благотворительный фонд "Мой Алтай" проводит конкурс

В нем могут участвовать дети от 7 до 17 лет

31 октября 2024, 17:55, ИА Амител

Семья. Фотоаппарат / Фото: freepik.com

В преддверии международного Дня матери благотворительный фонд "Мой Алтай" приглашает юных талантов принять участие в краевом фотоконкурсе "Мама, папа, я – отличная семья". Инициатива, направленная на поддержку творческого развития школьников и укрепление семейных уз, станет прекрасной возможностью выразить любовь и благодарность самым дорогим людям – родителям.

Кто может принять участие?

Все желающие в возрасте от 7 до 17 лет. Конкурс разделен на три возрастные категории: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет.

Какие фото принимают?

Конкурсный снимок должен соответствовать одной из номинаций конкурса:

"Мама – главное слово" – портреты мам, трогательные снимки мам с детьми, отражающие нежность и тепло семейных отношений. "Моя особенная мама" – фотографии, посвященные необычным увлечениям, профессиям или талантам мам. Эта номинация призвана показать многогранность и уникальность каждой матери. "Моя дружная семья" – фотографии, посвященные семейным традициям, ценностям, общим увлечениям.

Сколько будет победителей?

Победителей будет девять – по одной лучшей работе в каждой номинации и каждой возрастной категории.

Но это еще не все. Предусмотрена отдельная награда – "Приз зрительских симпатий". Им наградят того участника, чья фотография наберет наибольшее количество положительных комментариев на официальных страницах конкурса.

Что можно выиграть?

Победителей ждут классные призы: экшн-камера, смарт-часы или беспроводные наушники – отличный повод порадовать себя и запечатлеть яркие моменты жизни.

До какого числа можно присылать фото?

Конкурс проводят в заочном формате. Заявки принимают до 20 ноября 2024 года включительно. С 21 по 24 ноября комиссия подведет итоги, а 25 ноября благотворительный фонд "Мой Алтай" торжественно объявит имена победителей.

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