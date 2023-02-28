Себестоимость алтайских новостроек незначительно выросла за полгода

По статистике, рыночная цена на квартиры на Алтае почти в два раза выше, чем затраты на их возведение

28 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средняя себестоимость строительства многоквартирных домов в Алтайском крае практически не изменилась за последние полгода. В августе 2022-го возведение многоэтажки обходилось застройщику в среднем в 40,5 тыс. рублей за кв. м, а в феврале 2023-го – в 42,9 тыс. Такие данные приводит "Дом.рф" на основе 75 проектных деклараций, опубликованных алтайскими девелоперами.

В число регионов с наибольшей себестоимостью квадратного метра входят Мурманская область (150 тыс. рублей), Москва (138,6 тыс. рублей), Санкт-Петербург (79,7 тыс. рублей). Рыночная стоимость квартир в этих регионах намного выше. Так, в Москве, "квадрат" жилья, по информации "Дом.рф", стоит в среднем 292 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 193,6 тыс. рублей.

В Алтайском крае продажная цена новостроек, по статистике госрегулятора, составляет в среднем 78,2 тыс. рублей за квадратный метр. Полгода назад этот показатель был 65,8 тыс. рублей.

Интересно, что сами строители считают, что данные "Дом.рф" не соответствуют действительности. Ранее они сообщили amic.ru, что цифры, указанные компаниями в проектных декларациях, могут быть занижены.

Также низкая себестоимость строительства объяснима и особенностями алгоритма подсчётов: "Дом.рф" может брать за основу не жилую площадь дома (то есть размер всех квартир), а площадь всего здания, включая лестничные клетки, подъезды, холлы, подвалы и другие помещения.

"Дом, например, стоит 100 млн рублей, жилая площадь составляет пять тысяч квадратных метров, а общая – семь тысяч. Если всю стоимость поделить на общую площадь, то цена квадратного метра будет меньше. Нужно анализировать, какие данные берёт "Дом.рф" за исходные. Если за основу берётся общая площадь, то цифры близки к реальным, а если учитывается только площадь квартир, то, конечно, сегодня себестоимость намного выше. Даже если строители получают рентабельность 20-30%, себестоимость должна быть в пределах 55 тыс. рублей", – ранее прокомментировал ситуацию председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.