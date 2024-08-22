Lami несет здоровый заряд энергии, необходимой для современного человека

22 августа 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8KcaeY

Продукция Lami / Фото: компания "Зимаречье"

В погоне за успехом и продуктивностью мы часто забываем о своем здоровье. Высокий темп жизни, постоянный стресс и нехватка времени заставляют искать быстрые решения, которые, к сожалению, не всегда полезны. Не высыпаетесь и быстро устаете? Не можете начать день без кофе и вредных сладостей? Бренд натуральной продукции Lami* предлагает инновационное решение – функциональные напитки, которые сочетают в себе приятный вкус и пользу для организма. Такие теперь есть в заведениях Барнаула.

Что такое Lami?

Lami – это новая вариация привычных напитков: кофе, чая, какао, рафа и смузи, обогащенных топленым маслом Ghee (ГХИ).

Например, кофе с Lami – функциональный напиток, который приносит пользу организму, отвечает потребностям современного человека и соответствует актуальным тенденциям здорового образа жизни. Благодаря ему потребители получают желаемые результаты: красоту, здоровье, укрепление иммунитета и заряд энергии.

Продукция Lami / Фото: компания "Зимаречье"

Какие виды напитков бывают?

Lami создает функциональные напитки на основе топленого масла ГХИ для разной целевой аудитории:

Фитнес-напитки Lami. Идеальны для спортсменов, тренеров, бодибилдеров и всех, кто ведет активный образ жизни. Правильные жиры ГХИ способствуют набору мышечной массы, а также помогают в сжигании жира.

Идеальны для спортсменов, тренеров, бодибилдеров и всех, кто ведет активный образ жизни. Правильные жиры ГХИ способствуют набору мышечной массы, а также помогают в сжигании жира. Чарм-напитки Lami. На основе альтернативного молока, помогают подчеркнуть красоту и здоровье кожи, избавляют от отеков. Богатый состав макро- и микроэлементов укрепляет иммунитет и дарит заряд бодрости.

На основе альтернативного молока, помогают подчеркнуть красоту и здоровье кожи, избавляют от отеков. Богатый состав макро- и микроэлементов укрепляет иммунитет и дарит заряд бодрости. Бранч-напитки Lami. Предназначены для офисных работников, бизнесменов и всех, кто ценит свое время. Напитки активируют мозговую деятельность, повышают концентрацию и дарят заряд энергии на весь день.

Где купить функциональные напитки с Lami?

Функциональные напитки с Lami можете приобрести в Барнауле в следующих заведениях:

Кофейня "Йель", проспект Ленина; 42 ул. Энтузиастов, 55.

Кофейня Sweeter*, ул. Балтийская, 23.

Кофейня Residence Coffee*, ул. Мерзликина, 5 (1 этаж).

Кофейня "Рублевка кофе", Змеиногорский тракт, 104п.

Кофейня "Арбат кофе", ул. Мало-Тобольская 23а.

Кофейня Feel in coffee*, ул. Ленина 155а (1 этаж); пр-кт Ленина 2б (1 этаж); ул. Гоголя, 36 (1 этаж).

Ресторан-музей "Горная аптека", ул. Ползунова, 42.

"Авто кофе", ул. Юрина, 209/1.

Центр здоровья и спорта River*, ул. Солнечная Поляна, 88.

Фитнес-зал ST GYM*, ул. Папанинцев 96в; ул. Шумакова, 74; ул. Интернациональная, 25.

Фитнес-зал "Рекорд", пр-кт Энергетиков, 4.

Lami – новый тренд в кофейном бизнесе. Подробнее читайте на сайте. Масло ГХИ Lami можно купить на Ozon* по ссылке.

*Lami ("Лами"); Sweeter ("Свитер") Residence Coffee ("Резидентс Кафи"); Feel in coffee ("Фил ин кафи"); River ("Ривер"); ST GYM ("ЭсТи Джим").

ООО "Рикон"

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