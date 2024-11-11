Секрет успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Когда и как нужно начинать готовиться к экзаменам?

Знания, спокойствие и уверенность в себе дают в учебном центре "Ученая мышь"

11 ноября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JvP2i

Основатель учебного центра Алена Переломова / Фото: Наталья Ротфус

ОГЭ и ЕГЭ – два важных этапа в жизни каждого школьника. Успешное прохождение этих экзаменов – залог поступления в желаемый вуз или колледж. Но как подготовиться к таким серьезным испытаниям? И когда это лучше начать делать? Подготовку к ОГЭ и ЕГЭ не стоит откладывать на последний момент, ведь успех зависит не только от знаний, но и от уверенности в себе, умения управлять стрессом и грамотно распределять время. Именно так в Барнауле готовит к выпускным экзаменам учебный центр "Ученая мышь".

Основатель центра Алена Переломова убеждена, что подготовка должна быть не только эффективной, но и комфортной.

"Ученики моего центра получают не только качественную подготовку, но и поддержку, советы. Мы создали атмосферу, где ребятам хочется получать знания", – говорит Алена Переломова. И школьники это чувствуют. Многие ребята приходят в центр пораньше, чтобы пообщаться с педагогами, выпить чаю с конфетами, расслабиться перед занятием.

Главное преимущество "Ученой мыши" – это, конечно же, ее преподаватели. Все они – эксперты в своих областях: математике, русском языке, литературе, физике и информатике. Педагоги не просто обладают глубокими знаниями, но и каждый год проверяют реальные работы ЕГЭ и ОГЭ, знают все нюансы написания заданий и критерии оценивания.

Но залог успешной сдачи – еще и своевременно начатая подготовка.

"Я считаю, что подготовку лучше начинать с 10-го класса. Выбрать один или два предмета, чтобы в комфортном, спокойном темпе все проходить. В 11-м классе очень сложно будет впихнуть в свое расписание подготовку к трем-четырем предметам с нуля", – советует Алена Переломова.Если же речь идет об ОГЭ, то садиться за учебники она рекомендует уже в августе, перед девятым классом.

Занятия в "Ученой мыши" проходят в мини-группах и помогают каждому лучше понять материал. Здесь школьники не просто зубрят формулы и правила, но и учатся думать, работать с информацией и не бояться экзаменов. Учителя, увлеченные своим предметом, передают любовь и интерес детям, помогая им поверить в свои силы.

Кстати, центр удобно расположен недалеко от ЦУМа, что делает его доступным для школьников со всего города.

Записаться на занятия или задать вопрос можно через WhatsApp*.

"Ученая мышь"

Адрес: Барнаул, ул. Молодежная, 32​, 1 этаж

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ИП Переломова А. А.

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