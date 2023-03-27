Секретарь Совбеза РФ Патрушев назвал США главным диктатором мира

По его словам, организуемый нынешним аппаратом Белого дома "саммит за демократию", безусловно, проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США

27 марта 2023, 22:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал США главным диктатором мира. Об этом он заявил в интервью "Российской газете".

По его словам, аппарат Белого дома проводит "саммит за демократию", в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США. Он станет очередным "собранием в пользу мироустройства", где Соединенные Штаты планируют вечно играть "центральную роль".

"А инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык "недемократических государств". В очередной раз Штаты объявят себя защитником международного права, при этом обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам", – заявил Патрушев.

По его словам, в адрес геополитических противников с трибуны озвучат заведомо лживые обвинения в военных преступлениях и коррупции, но, как обычно, закроют глаза на реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома.