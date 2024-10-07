Секреты успеха. В Барнауле прошла закрытая бизнес-встреча для руководителей компаний

Следующая запланирована на 7 ноября 2024 года

07 октября 2024, 16:40, ИА Амител erid: LjN8KMvmW

Встреча "Бизнес-Канон" / Фото предоставлено организатором

2 октября в Барнауле прошла третья встреча "Бизнес-Канон", объединившая известных предпринимателей города. Инициатором и автором концепции выступила успешный предприниматель, владелец сети женских фитнес-клубов Body Club* и основатель Академии духовного развития Марина Палагина.

Что такое "Бизнес-Канон"?

Это новый формат встреч, где переплетаются прикладные бизнес-инструменты и глубокие духовные основы. Предприниматель создала его, опираясь на свой богатый опыт работы как с крупными компаниями, так и в сфере духовного развития.

"Мне очень повезло в жизни. У меня есть свой твердый бизнес, я работаю как консультант с миллиардными компаниями и понимаю, какими инструментами создаются бизнес-результаты. А еще я являюсь духовным наставником и вижу глубину, которая на самом деле определяет результативность применения любых инструментов", – говорит Марина Палагина.

Встреча "Бизнес-Канон" / Фото предоставлено организатором

На каждой встрече собираются крупные руководители, которые делятся своим опытом. Среди них были и представители успешных известных компаний, например, таких как "Леруа Мерлен", "Новекс" и "ВкусВилл".

Еще одна особенность мероприятия – особая атмосфера и огромное количество качественного нетворкинга.

"Марина, от души благодарю за встречи, которые ты организуешь. Всегда нахожу подтверждение своим состояниям, понимаю, что очень много единомышленников вокруг, даже среди незнакомых людей", – отзывается о бизнес-встрече руководитель сети кондитерских Алла Гефке.

Алла Гефке / Фото предоставлено организатором

Предприниматель, директор Сибирского медицинского центра, биохакер Елена Федянина также выразила благодарность и отметила глубину и пользу полученной информации.

Елена Федянина / Фото предоставлено организатором

Как стать участником встречи?

Попасть на мероприятие можно через предварительную устную беседу с организатором. Если вы ищете осознанных и многогранных встреч с единомышленниками – пишите Марине Палагиной в WhatsApp* 8-913-228-77-77.

Встречи проходят в среднем один раз в месяц. Следующая состоится 7 ноября 2024 года. На нее специально из Санкт-Петербурга прилетит директор по коммерции из федеральной сети "Лента", а темой станет управление изменениями в компании на примере реального кейса.

* Body Club ("Боди Клаб"); WhatsApp ("Вотсап")

ООО "БП ГРУПП"

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