Сел за руль пьяный и без прав. Подробности ДТП на улице Панфиловцев в Барнауле
После аварии виновник пытался сбежать с места происшествия, но помешали ему сотрудники Росгвардии
10 октября 2023, 20:11, ИА Амител
В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП в Барнауле, которое произошло днем на улице Панфиловцев, в районе дома № 18.
Предварительно установлено, что 42-летний мужчина за рулем Toyota Camry, выезжая с прилегающей территории дома, столкнулся с Suzuki Grand Vitara под управлением 40-летнего водителя.
"После столкновения автомобиль отбросило на опору электроосвещения, после чего его водитель предпринял попытку покинуть место ДТП. Однако сделать это ему не удалось, поскольку росгвардейцы блокировали транспортное средство и задержали нарушителя", – добавили в ГИБДД.
Полицейские установили, что мужчина сел за руль Toyota пьяным и будучи лишенным прав. Водителю второго автомобиля потребовалась медицинская помощь на месте.
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