Сел за руль пьяный и без прав. Подробности ДТП на улице Панфиловцев в Барнауле

После аварии виновник пытался сбежать с места происшествия, но помешали ему сотрудники Росгвардии

10 октября 2023, 20:11, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП в Барнауле, которое произошло днем на улице Панфиловцев, в районе дома № 18.

Предварительно установлено, что 42-летний мужчина за рулем Toyota Camry, выезжая с прилегающей территории дома, столкнулся с Suzuki Grand Vitara под управлением 40-летнего водителя.

"После столкновения автомобиль отбросило на опору электроосвещения, после чего его водитель предпринял попытку покинуть место ДТП. Однако сделать это ему не удалось, поскольку росгвардейцы блокировали транспортное средство и задержали нарушителя", – добавили в ГИБДД.

Полицейские установили, что мужчина сел за руль Toyota пьяным и будучи лишенным прав. Водителю второго автомобиля потребовалась медицинская помощь на месте.