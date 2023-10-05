Сельчанин с ножами не пускал к себе врачей на Алтае

Из-за длительного запоя к мужчине пришла "белка"

05 октября 2023, 20:10, ИА Амител

Кадр из видео

Бригада Станции скорой медицинской помощи Бийска поехала на вызов и встретилась с "белочкой". Об этом рассказали в пресс-службе ССМП.

В два часа ночи в Сростках врачи приехали к мужчине, который разбирал веранду дома, сжигал доски и с ножами в руках говорил о том, что его окружают чужаки. По словам медиков, их он также воспринял как чужих и не подпускал к себе.

Психоз у сельчанина произошел из-за длительного запоя. Несколько месяцев он злоупотреблял алкоголем, затем не спал две ночи, а на третью появились галлюцинации. После четырехчасового сопротивления мужчина сдался врачам.