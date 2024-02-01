Сельчанин зарезал бывшего сожителя своей подруги на Алтае
Он сам позвонил в полицию и сознался в содеянном
01 февраля 2024, 16:03, ИА Амител
Жителя Шипуновского района подозревают в убийстве. Об этом рассказали в региональном СК.
Предварительно установлено, что в начале января сельчанка позвала знакомого, чтобы он помог ей выгнать из дома сожителя, постоянно ее избивавшего. Дело было сделано, и спаситель остался жить с женщиной.
Через некоторое время бывший сожитель пришел и стал для новоиспеченной пары собутыльником. Возник конфликт, в ходе которого спаситель женщины несколько раз ударил оппонента ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Подозреваемый спрятал тело, но на следующий день позвонил в полицию и сам сознался в содеянном.
На мужчину завели уголовное дело об убийстве.
16:26:53 01-02-2024
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