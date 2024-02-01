Сельчанин зарезал бывшего сожителя своей подруги на Алтае

Он сам позвонил в полицию и сознался в содеянном

01 февраля 2024, 16:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1106175

Жителя Шипуновского района подозревают в убийстве. Об этом рассказали в региональном СК.

Предварительно установлено, что в начале января сельчанка позвала знакомого, чтобы он помог ей выгнать из дома сожителя, постоянно ее избивавшего. Дело было сделано, и спаситель остался жить с женщиной.

Через некоторое время бывший сожитель пришел и стал для новоиспеченной пары собутыльником. Возник конфликт, в ходе которого спаситель женщины несколько раз ударил оппонента ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый спрятал тело, но на следующий день позвонил в полицию и сам сознался в содеянном.

На мужчину завели уголовное дело об убийстве.