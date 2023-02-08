Сельхозпредприятие "Чарышское" стало участником нацпроекта "Производительность труда"

В ближайшие три месяца в компании будут работать над достижением целевых показателей

08 февраля 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: КАУ "АЦКР"

На алтайском сельхозпредприятии "Чарышское" прошло стартовое совещание по реализации нацпроекта "Производительность труда". В мероприятии участвовали сотрудники компании и её гендиректор Марлен Макртчян, представитель минэкономразвития Алтайского края Александр Косарев, а также эксперты Регионального центра компетенций.

Сейчас предприятие завершило "этап подготовки". Он включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и её обучение основам бережливого производства.

На собрании руководитель предприятия рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед коллективом в рамках нацпроекта. Он подчеркнул значимость результатов для каждого сотрудника и упомянул о мотивации по итогам трёх и шести месяцев.

Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер представил методики проекта. Он также отметил, что для достижения целей важны командная работа и вовлечённость в проект руководителя.

Ещё одна представительница РЦК, руководитель проектов Елена Моргуль представила лучшие практики предприятий участников Алтайского края. Она рассказала о порядке и особенностях внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание рабочих процессов и повышение результативности труда в целом.

Следующие три месяца предстоит активная работа по диагностике пилотного потока и разработке мероприятий для достижения целевого состояния. Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают внедрение найденных решений, а также тиражирование подходов по повышению производительности труда во все процессы.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.