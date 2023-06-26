Сельхозтехника и одежда. Чего достигла промышленность Алтайского края за пять лет?

По некоторым показателям регион прирастает даже там, где "проседает" вся страна

26 июня 2023, 06:15, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

Алтайский край подошел к 2023 году с очень хорошими показателями в сфере промышленности, подсчитали в профильном региональном ведомстве. 2022-й стал прорывным сразу для нескольких отраслей производства. А если взглянуть на статистику за последние пять лет, регион смог увеличить показатели там, где у других субъектов они упали.

О том, чего Алтайский край достиг в сфере промышленности за прошедшую пятилетку, – в карточках amic.ru.

Рост промышленности продолжается

Объем промышленного производства в Алтайском крае увеличился на 7,6% за последние пять лет. По итогам 2022-го индекс промышленного производства в регионе вырос на 1,9%. И это при том, что Сибирь в целом увеличила показатель только на 0,5%, а во всей стране он снизился на 0,6%.

Если считать в деньгах, то объемы производства тоже выросли. По итогам 2022 года показатель составил 631 млрд рублей – в 1,7 раза больше, чем пять лет назад.

В краевом Министерстве промышленности и энергетики сообщили, что только за первые пять месяцев 2023-го край прирос еще на 6,7%. В ведомстве прогнозируют, что рост продолжится до конца года.

Ежегодно в регионе строят новые заводы и запускают новые производства. Например, в 2023 году планируется завершить возведение отделочной фабрики Барнаульского меланжевого комбината, завод по производству активированного угля в Шипуновском районе и Рубцовскую обогатительную фабрику.

Также алтайские предприятия активно продолжают вести курс на импортозамещение, взятый еще в 2014 году.

Доля промышленности в ВРП

С развитием промышленности растет и ее доля в структуре валового регионального продукта (ВРП). Если в 2017 году вклад различных отраслей производства и энергетики составлял 22,4%, то по итогам 2022-го он вырос уже до 27,2%. Другими словами, сегодня больше четверти алтайского ВРП – это промышленность.

Рост отметили и на федеральном уровне. По итогам 2022 года Алтайский край вошел в двадцатку лучших регионов по эффективности промышленной политики. Рейтинг составляет Минпромторг России, который оценивает субъекты по пяти различным блокам. В трех из них Алтайский край входит в топ-10.

Рост зарплат

За пятилетку в алтайской промышленности выросли и зарплаты. Так, размер номинальной средней заработной платы в отрасли увеличился на 73% по сравнению с 2017 годом. При этом самый весомый прорыв был в 2022-м – сразу 20% прироста за год. По итогам 2022 года средний уровень номинальных зарплат в промышленности края составляет 40,5 тысячи рублей.

Кстати, если взять последние пять лет, по темпу роста зарплат мы обгоняем и Сибирь (53%), и всю страну (55%).

При этом больше всех получают сотрудники из сферы добычи полезных ископаемых – в среднем 65 тысяч рублей. На втором месте производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 58 тысяч рублей. 51 тысячу рублей получают в сфере производства транспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также в производстве химических веществ и продуктов.

Меры поддержки для промышленников

В Алтайском крае продолжают наращивать объемы мер поддержки для промышленных предприятий. Прорывным стал прошедший 2022 год, по итогам которого показатель увеличился в четыре раза. Предприятия получили около 5,6 млрд рублей, 1,3 млрд из них – субсидии, а 4,3 млрд – льготные займы.

В 2021-м сумма была гораздо меньше – 1,4 млрд рублей.

На такой рост повлияли как краевые, так и федеральные решения. Для промышленников запустили антикризисные меры поддержки, а также упростили им условия для участия в различных программах.

Например, в 2022 году по решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в регионе начали субсидировать часть уплаченных процентов. На эти цели край выделил 140 млн рублей, а федеральный бюджет – еще 47 млн рублей. Мерой поддержки воспользовалось 40 предприятий региона.

Успехи в сельхозмашиностроении

(по данным Ассоциации "Росспецмаш")

По итогам 2022-го Алтайский край сохранил лидирующие позиции по многим отраслям сельхозмашиностроения. По данным ассоциации "Россцпецмаш", в прошлом году регион произвел:

43% от общероссийского производства всех типов плугов;

52% всех типов борон;

57% комбинированных почвообрабатывающих агрегатов;

87% глубокорыхлителей;

31% зерносушилок;

29% прицепных машин для внесения минеральных удобрений;

17% запасных частей к сельскохозяйственной технике.

Общий объем производства машин и оборудования для аграриев в регионе составил 21 млрд рублей. Предприятия произвели 6600 единиц различной сельхозтехники.

Кстати, по итогам 2022-го у Алтайского края еще одно достижение – в производстве одежды. Индекс промышленного производства в этой сфере составил 162,7%. Помимо обычного текстиля, в регионе нарастили производство спецодежды для военнослужащих и добровольцев. Многие малые и средние предприятия перестроились на выпуск одежды для нужд СВО.

Для дополнительного привлечения работников в отрасль запущен федеральный проект "Профессионалитет". В рамках проекта на базе "Алтайской академии гостеприимства" создан образовательно-производственный кластер, в котором на современном оборудовании и в тесной связке с будущим работодателем "БТК групп" обучаются швеи. Ежегодный выпуск с 2024 года будет составлять не менее 75 швей.