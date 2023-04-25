Сельхозземли Алтайского края и Республики Алтай попадут на цифровую карту

Специалистам придётся оцифровать архивные документы почти за полвека

25 апреля 2023, 13:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL5K5JwN

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Цифровую карту современного использования сельскохозяйственных земель Алтайского края и Республики Алтай создаст в 2023 году "Ростелеком". Для этого специалистам придётся собрать и оцифровать множество архивных документов, начиная с 80-х годов прошлого века.

Зачем нужна карта?

Цифровая карта необходима, чтобы обеспечить актуальными данными единую федеральную информационную систему (ЕФИС) и более эффективно оказывать поддержку сельхозпроизводителям. Работы проведут в рамках госконтракта по заказу Министерства сельского хозяйства России.

"Проект важен как для регионального Министерства сельского хозяйства, так и для местных сельхозпроизводителей. Актуализация границ позволит увидеть земли, которые раньше относились к сельхозугодьям, со временем, к примеру, заросли кустарником, но при этом снова могут быть вовлечены в оборот. С помощью этого сервиса мы сможем более эффективно оказывать господдержку предпринимателям при оформлении субсидий, предоставлять сведения по запросам смежных ведомств и бизнеса, интегрировать в продукт новые решения", – сообщил первый зампред правительства Республики Алтай Виталий Махалов.

Какой будет карта сельхозземель?

Это будет многослойная цифровая модель сельхозземель с указанием населённых пунктов, промышленных зон, а также особо охраняемых территорий, водного и лесного фондов и территорий запаса.

Интерактивную карту можно будет масштабировать и использовать для навигации.

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Где можно будет посмотреть эту карту?

Карту загрузят в программное обеспечение "РусГИС" (национальная геоаналитическая платформа для отраслевых решений, геосервисов и данных, которую создал "Ростелеком"). А доступ к нему предоставлен Минсельхозу России и органам власти Алтайского края и Республики Алтай.

"Сейчас нам предстоит сложнейшая задача – собрать воедино пространственные данные и оцифровать множество архивных документов, начиная с 80-х годов прошлого века. У нас есть технологический, кадровый потенциал и все необходимые ИТ-ресурсы, чтобы с этой задачей успешно справиться", – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

По условиям госконтракта, работы по созданию цифровой карты-схемы сельхозземель двух регионов должны быть завершены в октябре 2023 года.В 2022 году "Ростелеком" реализовал госконтракт по установлению границ земель сельхозназчения и созданию цифровой карты в Республике Мордовия.

ПАО "Ростелеком"

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