Село с 200 жителями стало интернет-столицей Алтайского края
Такой рейтинг составил российский оператор мобильной связи
24 апреля 2023, 15:05, ИА Амител
Tele2 подготовил рейтинг населённых пунктов Алтайского края по потреблению мобильного интернета на одного клиента. Лидером стало село Хуторки в Советском районе. Среди горожан самыми "качающими" оказались жители Камня-на-Оби. Исследование провели в четвёртом квартале 2022 года.
Какие сёла и города вошли в топ?
Вот как выглядит топ-10 сёл с самым высоким трафиком на одного клиента:
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Село Хуторки в Советском районе, где живут около 200 человек. Каждый абонент Tele2 в этом селе в среднем использует не менее 43 гигабайт в месяц.
- Посёлок Кировский (Смоленский район).
- Посёлок Полеводка (Бийской район).
- Село Быстрянка (Красногорский район).
- Посёлок Линевский (Смоленский район).
- Село Малахово (Косихинский район).
- Село Фунтики (Топчихинский район).
- Село Берёзовка (Красногорский район).
- Посёлок Бурановка (Романовский район).
- Посёлок Беловский (Троицкий район).
Примечательно, что летом потребление падает, а зимой – возрастает. Разница между этими двумя сезонам может достигать 20%.
В целом же в первой сотне рейтинга больше всего населённых пунктов Косихинского, Первомайского и Павловского районов – в каждом по семь сёл. И живёт там в основном не больше 2000 человек. Среди горожан больше других "качают" каменцы, алейцы и змеиногорцы: они попали в топ-100 общего рейтинга.
Откуда в малых сёлах вообще есть интернет?
В 28 населённых пунктах из первой сотни рейтинга сотовая связь появилась благодаря федеральной программе по устранению цифрового неравенства. Например, в Бурановке из топ-10.
Этот проект реализуют Минцифры и ПАО "Ростелеком". Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. В Алтайском крае стабильной голосовой связью и быстрым интернетом за 2022 год обеспечили 18 небольших населённых пунктов, где суммарно живут 6,3 тыс. человек.
В целом в Сибири самым "качающим" местом оказалось село Курмач-Байгол на северо-востоке Республики Алтай. Один житель там использует 49 Гб в месяц. Село Хуторки расположилось на 4четвёртом месте общесибирского рейтинга.
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