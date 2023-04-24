Село с 200 жителями стало интернет-столицей Алтайского края

Такой рейтинг составил российский оператор мобильной связи

24 апреля 2023, 15:05, ИА Амител

Село / Фото: wirestock / Freepik

Tele2 подготовил рейтинг населённых пунктов Алтайского края по потреблению мобильного интернета на одного клиента. Лидером стало село Хуторки в Советском районе. Среди горожан самыми "качающими" оказались жители Камня-на-Оби. Исследование провели в четвёртом квартале 2022 года.

Какие сёла и города вошли в топ?

Вот как выглядит топ-10 сёл с самым высоким трафиком на одного клиента:

Село Хуторки в Советском районе, где живут около 200 человек. Каждый абонент Tele2 в этом селе в среднем использует не менее 43 гигабайт в месяц. Посёлок Кировский (Смоленский район). Посёлок Полеводка (Бийской район). Село Быстрянка (Красногорский район). Посёлок Линевский (Смоленский район). Село Малахово (Косихинский район). Село Фунтики (Топчихинский район). Село Берёзовка (Красногорский район). Посёлок Бурановка (Романовский район). Посёлок Беловский (Троицкий район).

Примечательно, что летом потребление падает, а зимой – возрастает. Разница между этими двумя сезонам может достигать 20%.

В целом же в первой сотне рейтинга больше всего населённых пунктов Косихинского, Первомайского и Павловского районов – в каждом по семь сёл. И живёт там в основном не больше 2000 человек. Среди горожан больше других "качают" каменцы, алейцы и змеиногорцы: они попали в топ-100 общего рейтинга.

Откуда в малых сёлах вообще есть интернет?

В 28 населённых пунктах из первой сотни рейтинга сотовая связь появилась благодаря федеральной программе по устранению цифрового неравенства. Например, в Бурановке из топ-10.

Этот проект реализуют Минцифры и ПАО "Ростелеком". Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. В Алтайском крае стабильной голосовой связью и быстрым интернетом за 2022 год обеспечили 18 небольших населённых пунктов, где суммарно живут 6,3 тыс. человек.

В целом в Сибири самым "качающим" местом оказалось село Курмач-Байгол на северо-востоке Республики Алтай. Один житель там использует 49 Гб в месяц. Село Хуторки расположилось на 4четвёртом месте общесибирского рейтинга.