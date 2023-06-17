Сельскую школу в Алтайском крае отремонтируют за 27 млн рублей
В здании, которому 54 года, капремонт сделают впервые
17 июня 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: Министерство образования и науки Алтайского края
Почти 27 миллионов рублей направили в рамках программы модернизации на капитальный ремонт Петуховской школы в Ключевском районе Алтайского края, сообщили в правительстве региона.
Здесь заменят кровлю, окна, отмостку, отремонтируют крыльцо и фасад. Также благоустроят территорию, установят ограждение и освещение по периметру.
Для заведения уже закупают новое учебное оборудование, оргтехнику и мебель: парты, стулья, стеллажи в библиотеках, шкафы под одежду и прочее.
Кроме того, в обновленной школе появится центр детских инициатив.
По словам директрисы Ларисы Пирязевой, в здании, которому уже 54 года, делают капремонт впервые.
21:56:19 17-06-2023
Построить бы новую. Современные ремонтных, это обычно гипсокартон от стен ну и всё остальное которое скрывает дефекты, очень ярко, броско, но качество.