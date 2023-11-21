7 человек в первой тройке. Медиарейтинг руководителей вузов Алтайского края в октябре

Первое место разделили главы технического, педагогического и медицинского университетов

21 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Сразу семь человек вошли в первую тройку медиарейтинга руководителей вузов Алтайского края в октябре 2023 года, составленный "Атмосферой". Наиболее упоминаемыми оказались ректор АлтГТУ Андрей Марков, ректор АГМУ Ирина Шереметьева и ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

На второй строчке разместились директор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Панарин и президент АлтГУ Сергей Землюков. Третье место между собой поделили глава алтайского филиала Финансовой академии при правительстве России Валерия Иванова и исполняющая обязанности ректора АГИК Олеся Кутькина.

Агентство отмечает, что имя Лазаренко чаще всего упоминалось в публикациях, связанных с 90-летием вуза и ее участием в международном образовательном форуме в Иране. Маркова упоминали на фоне переговоров с представителями китайского Цзянсийского технического института. Кроме того, он поздравлял сотрудников БСК с прохождением программы переподготовки и принял участие в мероприятии, посвященном дню рождения amic.ru.

Шереметьева приняла участие во всероссийской конференции психиатров, а также дала большое интервью amic.ru в проекте "Переговорка". Кроме того, она также поздравляла информагентство с днем рождения.