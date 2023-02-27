Семь из десяти клиентов в регионах Алтая пользуются ВТБ Онлайн

Онлайн-сервисы позволяют дистанционно совершать множество операций: от оплаты ЖКУ до оформления маткапитала

27 февраля 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: drobotdean / Freepik

Более 70% клиентов банка в Алтайском крае и Республике Алтай в конце 2022 года проводили повседневные операции в ВТБ Онлайн. Чаще всего дистанционно жители этих регионов открывают вклады и накопительные счета, а также совершают платежи и переводы.

Число пользователей ВТБ Онлайн в Алтайском крае и Республике Алтай превысило 180 тысяч человек. Многие повседневные задачи, в том числе финансовые операции, жители региона предпочитают решать дистанционно. В декабре пользователи разместили через приложение банка 81% вкладов и накопительных счетов.

"Функционал цифровых сервисов активно развивается. С их помощью можно дистанционно совершать различные операции: от оплаты за услуги ЖКХ и переводов по номеру телефона до оформления заявок на материнский капитал и налоговый вычет. Несмотря на вызовы, с которыми банкам пришлось столкнуться в прошлом году, онлайн-сервисы стабильно работают, обогащаются новыми полезными функциями, поэтому их аудитория постоянно растёт", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В 2022 году доля розничных продуктов, открытых онлайн среди клиентов ВТБ по всей стране, увеличилась в 1,5 раза. Дистанционно клиенты оформили почти половину розничных продуктов. Число пользователей ВТБ Онлайн превышает 12 млн человек.