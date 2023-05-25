В "Гранд Арене" поделились лайфхаками

25 мая 2023, 12:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqBRHWwe

Семья. Ремонт / Фото: freepik.com

Как сберечь бюджет во время ремонта? Этот вопрос не теряет актуальности в любое время. Хочется и дизайн красивый, и качество хорошее, и цену не заоблачную. Рассказываем, на чём можно сэкономить во время ремонтных работ и не потратить лишнего, а на чём – не стоит.

Как не потратить лишнего?

Выбирайте качественные стройматериалы, а не ориентируйтесь на брендыНапример, в ТВК "Гранд Арена" есть много начинающих компаний с достойным качеством, при выборе которых вы не переплатите за маркетинг бренда. Составьте список нужных инструментов и не покупайте лишнееЕсли после ремонта вы не планируете использовать определённый инструмент, то лучше просто взять его в аренду. Отслеживайте сезонные предложенияМагазины постоянно предлагают скидки на товары и услуги. Подписавшись на их аккаунты в соцсетях, вы сможете узнавать о самых актуальных акциях и поймать выгоду. Так, в мае 2023 года в ТВК "Гранд Арена" можно купить стильную финскую мебель Hauska* со скидкой 35%.

На чём экономить не стоит?

На рабочей бригадеЕсли вы решили делать ремонт не своими руками – выбирайте опытных рабочих, которые сделают качественную отделку. Непрофессиональная работа потребует потом всё равно дополнительных вложений. На окнах и дверяхЗдесь важно качество, покупаете "на века". Кстати, в "Гранд Арене" есть более 300 вариантов качественных межкомнатных и входных дверей. На сантехникеЭто долгосрочное вложение, ведь менять некачественный смеситель такое себе развлечение. На инженерных системахОтопление, электроснабжение, газоснабжение – вот уж тут, бесспорно, нужно доверять только профессионалам. И обязательно проверяйте сертификацию, уточняйте условия и сроки гарантии.

Не потратить, а приумножить

Да-да, при участии в акции от ТВК "Гранд Арена" "В ремонте главное – мечтать!" вы можете выиграть автомобиль Hyundai Solaris*. Акция проходит с 1 декабря 2022 года по 16 декабря 2023-го.

Для участия необходимо совершать покупки в ТВК "Гранд Арена" от 5000 рублей и сбрасывать чеки в специальный ящик. Можно выиграть главный приз и другие подарки.

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте.

* Hauska ("Хауска"); Hyundai Solaris ("Хёндай Солярис")

18+

ТВК "Гранд Арена" (ООО "Неаполь")

Адрес: Павловский тракт, 180

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