Семь полезных советов: на чём можно сэкономить во время ремонта, а на чём – нельзя
В "Гранд Арене" поделились лайфхаками
25 мая 2023, 12:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqBRHWwe
Как сберечь бюджет во время ремонта? Этот вопрос не теряет актуальности в любое время. Хочется и дизайн красивый, и качество хорошее, и цену не заоблачную. Рассказываем, на чём можно сэкономить во время ремонтных работ и не потратить лишнего, а на чём – не стоит.
Как не потратить лишнего?
- Выбирайте качественные стройматериалы, а не ориентируйтесь на брендыНапример, в ТВК "Гранд Арена" есть много начинающих компаний с достойным качеством, при выборе которых вы не переплатите за маркетинг бренда.
- Составьте список нужных инструментов и не покупайте лишнееЕсли после ремонта вы не планируете использовать определённый инструмент, то лучше просто взять его в аренду.
- Отслеживайте сезонные предложенияМагазины постоянно предлагают скидки на товары и услуги. Подписавшись на их аккаунты в соцсетях, вы сможете узнавать о самых актуальных акциях и поймать выгоду. Так, в мае 2023 года в ТВК "Гранд Арена" можно купить стильную финскую мебель Hauska* со скидкой 35%.
На чём экономить не стоит?
- На рабочей бригадеЕсли вы решили делать ремонт не своими руками – выбирайте опытных рабочих, которые сделают качественную отделку. Непрофессиональная работа потребует потом всё равно дополнительных вложений.
- На окнах и дверяхЗдесь важно качество, покупаете "на века". Кстати, в "Гранд Арене" есть более 300 вариантов качественных межкомнатных и входных дверей.
- На сантехникеЭто долгосрочное вложение, ведь менять некачественный смеситель такое себе развлечение.
- На инженерных системахОтопление, электроснабжение, газоснабжение – вот уж тут, бесспорно, нужно доверять только профессионалам. И обязательно проверяйте сертификацию, уточняйте условия и сроки гарантии.
Не потратить, а приумножить
Да-да, при участии в акции от ТВК "Гранд Арена" "В ремонте главное – мечтать!" вы можете выиграть автомобиль Hyundai Solaris*. Акция проходит с 1 декабря 2022 года по 16 декабря 2023-го.
Для участия необходимо совершать покупки в ТВК "Гранд Арена" от 5000 рублей и сбрасывать чеки в специальный ящик. Можно выиграть главный приз и другие подарки.
Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте.
* Hauska ("Хауска"); Hyundai Solaris ("Хёндай Солярис")
18+
ТВК "Гранд Арена" (ООО "Неаполь")
Адрес: Павловский тракт, 180
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